 Börsenbericht SDax: SDax kommt nicht voran - Borussia Dortmund im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert bis zur Stunde bei 11.967 Punkten und hat damit 0,21 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 54 Prozent der Werte im Plus und 46 Prozent der Aktien im Minus. Ebenso gewinnt der TecDax mit 1,16 Prozent, während der MDax derzeit 0,11 Prozent verliert. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Hypoport mit 6,20 Millionen Euro Umsatz, Rocket Internet mit 4,61 Millionen Euro und Hapag-Lloyd mit 4,55 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen derzeit die Anteilscheine des Schifffahrtskonzern Hapag-Lloyd mit 3,21 Prozent, des Lebensmittelbestelldienstleister Delivery Hero AG mit 2,09 Prozent und des Internetinvestors Rocket Internet mit 1,62 Prozent Kursgewinn. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Bundesligists Borussia Dortmund mit 5,67 Prozent, Hornbach Holding mit 1,41 Prozent und des Saatgutunternehmens KWS Saat mit 1,34 Prozent Rückgang.

Tops

Die Anteilseigner von Hapag-Lloyd-Aktien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht das Papier den Stand von 37,46 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,21 Prozent zulegen.

Um 2,09 Prozent nach oben geht es aktuell mit dem Delivery Hero AG-Kurs. Aktuell gewinnt der Wert des Lebensmittelbestelldienstleister deutliche 75 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 35,90 Euro. Zuletzt wird Delivery Hero AG mit 36,65 Euro gehandelt.

Die Aktie des Internetinvestors Rocket Internet, die beim letzten Börsenschluss mit 21,66 Euro notierte, zeigt mit 1,62 Prozent Plus und einem Kurswert von 22,01 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Anleger des Borussia Dortmund-Anteilscheines können sich nicht freuen. Derzeit gibt die Aktie des Bundesligists sehr deutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 7,02 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 5,67 Prozent verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Hornbach Holding-Kurs. Aktuell verliert der Wert deutliche 1,05 Euro und notiert mit 1,41 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 74,62 Euro. Zuletzt wird Hornbach Holding mit 73,57 Euro gehandelt.

Die Aktie des Saatgutherstellers KWS Saat gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,34 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 363,25 Euro hat sie sich um 4,85 Euro auf 358,40 Euro verschlechtert. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen von 358 auf 343 Euro gesenkt. Die Einstufung bleibe auf "Hold", schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Der Saatguthersteller habe im vergangenen Geschäftsjahr schlechter abgeschnitten als er erwartet hatte. Daher senkte er seine Schätzungen für das laufende und kommende Geschäftsjahr und dementsprechend das Kursziel.

Analysten-Report

30.10.2017 Warburg Research belässt Washtec auf 'Hold' - Ziel 71 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Washtec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Ausrüster für Autowaschanlagen habe im dritten Quartal zwar schwächer als von ihm erwartet abgeschnitten, aber es gebe keinen Grund für eine Neubewertung der Aktie, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Montag./zb/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 HSBC hebt Ziel für Washtec auf 72 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Waschanlagen-Hersteller angehoben nachdem das Management ein starkes Schlussquartal in Aussicht gestellt hat, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Montag. Er sei zunächst davon ausgegangen, dass Washtec seine Margenziele womöglich nicht erreichen kann. In Bezug auf seine Kostenkontrolle und mögliche Skaleneffekte habe er das Unternehmen aber unterschätzt./she/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 HSBC hebt Ziel für Washtec auf 72 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Waschanlagen-Hersteller angehoben nachdem das Management ein starkes Schlussquartal in Aussicht gestellt hat, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Montag. Er sei zunächst davon ausgegangen, dass Washtec seine Margenziele womöglich nicht erreichen kann. In Bezug auf seine Kostenkontrolle und mögliche Skaleneffekte habe er das Unternehmen aber unterschätzt./she/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 Warburg Research senkt Ziel für KWS Saat auf 343 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen von 358 auf 343 Euro gesenkt. Die Einstufung bleibe auf "Hold", schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Der Saatguthersteller habe im vergangenen Geschäftsjahr schlechter abgeschnitten als er erwartet hatte. Daher senkte er seine Schätzungen für das laufende und kommende Geschäftsjahr und dementsprechend das Kursziel./zb/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.