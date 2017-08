 Börsenbericht SDax: SDax kommt nicht voran - Elringklinger mit deutlichen Kursgewinnen

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 11.366 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortagsstand unwesentlich verändert. Insgesamt sind 48 Prozent der Werte im Plus und 52 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 0,26 Prozent als auch der MDax mit 0,03 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Wacker Neuson mit 8,52 Millionen Euro Umsatz, Elringklinger mit 7,06 Millionen Euro und Heidelberger Druckmaschinen mit 6,67 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Autozulieferers Elringklinger mit 8,83 Prozent, des Agrarhandelskonzerns Baywa mit 2,87 Prozent und des Finanzdienstleisters Grenkeleasing mit 1,59 Prozent Anstieg. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Maschinenherstellers Wacker Neuson mit 6,96 Prozent, des Stahlindustrie-Lieferanten SGL Carbon mit 4,08 Prozent und des Digitalfotokonzerns Cewe mit 2,08 Prozent Verlust.

Tops

Die Anteilseigner von Elringklinger können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Antriebs- und Abgasspezialisten den aktuellen Stand von 15,35 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 8,83 Prozent zulegen. Macquarie hat ElringKlinger nach Zahlen und wegen deutlicher Kursverluste von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber auf 19 Euro belassen. Nach einem starken Jahresauftakt habe das operative Ergebnis des Autozulieferers im zweiten Quartal unter Verzögerungen bei Produktionsoptimierungen in der Schweiz sowie zusätzlichen Aufwendungen für die Logistik gelitten, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Studie vom Dienstag. Dennoch seien die Ziele bestätigt worden und die Aktie trotz der bestehenden Risiken inzwischen wieder attraktiv bewertet, begründete Breitsprecher seine Hochstufung.

Die Aktie des Getreidehändlers Baywa gehört heute mit einem Anstieg von 2,87 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 31,34 Euro kann sich das Papier des Handelsunternehmens um klare 90 Cent auf 32,24 Euro verbessern. Die Baader Bank hat Baywa nach Zahlen für das zweite Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 36 Euro belassen. Der jüngste Kursrückgang bei der Aktie des Agrarhändlers habe eine Kaufgelegenheit geschaffen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Dienstag. Das Geschäft dürfte im zweiten Halbjahr wieder aufblühen.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Grenkeleasing. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Finanzdienstleisters 1,22 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 76,76 Euro und macht damit deutliche 1,59 Prozent gut. Zuletzt wurde Grenkeleasing mit 77,98 Euro gehandelt.

Flops

Die Anleger von Wacker Neuson können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Maschinenbauers sehr deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 22,32 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 6,96 Prozent verschlechtert. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kennziffern des Baumaschinenherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Dienstag. Zudem habe Wacker Neuson die Jahresziele angehoben. Die hohe Bewertung der Aktie schrecke jedoch ab.

Abwärts um 4,08 Prozent geht es mit dem Kurs von SGL Carbon. Aktuell verliert der Wert des Kohlenstoffspezialisten, der am vorigen Börsentag mit 11,78 Euro aus dem Handel gegangen ist, 48 Cent (4,08 Prozent). Zuletzt wird SGL Carbon mit 11,30 Euro notiert. Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group nach einem Interview von Vorstandschef Jürgen Köhler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der in Aussicht gestellte Verkauf des Elektroden- und Kathodengeschäfts sollte sich in den kommenden Monaten positiv auswirken, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Dienstag. Keine Neuigkeiten habe es zum Gemeinschaftsunternehmen mit BMW gegeben.

Die Aktie des Fotounternehmens Cewe gehört mit einem Minus von 2,08 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 76,59 Euro hat sie sich um 1,59 Euro auf 75,00 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

08.08.2017 Berenberg belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 154 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Der Finanzdienstleister sei in allen Geschäftsfeldern stark gewachsen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Dienstag. Die Gewinne im Geschäft mit institutionellen Kunden seien im zweiten Quartal so stark gestiegen wie nie zuvor. Hier habe sich das operative Ergebnis (Ebit) verdoppelt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./bek/ck Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Deutsche Bank belässt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz sei "in line" ausgefallen, das operative Ergebnis (Ebit) aber leicht unter den Erwartungen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer Studie vom Dienstag. Insgesamt habe der Autozulieferer ein nur wenig inspirierendes Zahlenwerk vorgelegt./edh/bek Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 JPMorgan belässt ElringKlinger auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autozulieferers sei erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Dienstag. Er rechne bei ElringKlinger weiterhin mit einem nachlassenden oder sogar rückläufigen organischen Wachstum, während die Aktie mit einem Aufschlag zur Konkurrenz gehandelt werde./tih/bek Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Macquarie hebt ElringKlinger auf 'Outperform' - Ziel 19 Euro

Macquarie hat ElringKlinger nach Zahlen und wegen deutlicher Kursverluste von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber auf 19 Euro belassen. Nach einem starken Jahresauftakt habe das operative Ergebnis des Autozulieferers im zweiten Quartal unter Verzögerungen bei Produktionsoptimierungen in der Schweiz sowie zusätzlichen Aufwendungen für die Logistik gelitten, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Studie vom Dienstag. Dennoch seien die Ziele bestätigt worden und die Aktie trotz der bestehenden Risiken inzwischen wieder attraktiv bewertet, begründete Breitsprecher seine Hochstufung./gl/ck Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

