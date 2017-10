 Börsenbericht SDax: SDax kommt nicht voran

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDerzeit steht der SDax bei 11.962 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. Von den 50 Aktien im Index notieren heute alle positiv.

Tops

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Wert des Großküchendienstleisters Rational. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 563,00 Euro bewegt sich der kurs des Großküchendienstleisters kaum. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das dritte Quartal von 533 auf 545 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Herstellers von Dampfgarern wachse weiterhin schwungvoll, doch sei die operative Profitabilität eher niedrig, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Der Experte reduzierte zwar seine Gewinnerwartungen etwas. Das sei aber durch den Anstieg der Branchenbewertung mehr als ausgeglichen worden, begründete er die Zielerhöhung.

Die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortag von 27,40 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Vergleich zum Vortag von 22,70 Euro kann sich die Aktie des Blutplasma-Spezialisten Biotest nicht verbessern.

Flops

Analysten-Report

31.10.2017 HSBC hebt Ziel für Rational auf 545 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das dritte Quartal von 533 auf 545 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Herstellers von Dampfgarern wachse weiterhin schwungvoll, doch sei die operative Profitabilität eher niedrig, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Der Experte reduzierte zwar seine Gewinnerwartungen etwas. Das sei aber durch den Anstieg der Branchenbewertung mehr als ausgeglichen worden, begründete er die Zielerhöhung./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 Warburg Research belässt Washtec auf 'Hold' - Ziel 71 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Washtec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Ausrüster für Autowaschanlagen habe im dritten Quartal zwar schwächer als von ihm erwartet abgeschnitten, aber es gebe keinen Grund für eine Neubewertung der Aktie, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Montag./zb/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 HSBC hebt Ziel für Washtec auf 72 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Waschanlagen-Hersteller angehoben nachdem das Management ein starkes Schlussquartal in Aussicht gestellt hat, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Montag. Er sei zunächst davon ausgegangen, dass Washtec seine Margenziele womöglich nicht erreichen kann. In Bezug auf seine Kostenkontrolle und mögliche Skaleneffekte habe er das Unternehmen aber unterschätzt./she/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

