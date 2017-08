 Börsenbericht SDax: SDax positiv gestimmt - mit deutlichen Kursgewinnen

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 11.280 Punkten und hat damit 1,18 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 88 Prozent der Werte im Plus und 12 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 1,64 Prozent als auch der MDax mit 1,17 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute mit 6,31 Millionen Euro Umsatz, SGL Carbon mit 5,90 Millionen Euro und Hamburger Hafen und Logistik mit 5,47 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine mit 6,51 Prozent, des Industriekonzerns SGL Carbon mit 4,18 Prozent und des Schienenlogistikers VTG mit 3,98 Prozent Kursgewinn. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Arzneimittel-Herstellers Biotest mit 1,51 Prozent, Adler mit 0,37 Prozent und des Maschinenbauers Wacker Neuson mit 0,30 Prozent Verlust.

Tops

Der Anteilschein gehört heute mit einem Anstieg von 6,51 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 16,67 Euro kann sich das Papier um sehr klare 1,09 Euro auf 17,75 Euro verbessern.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von SGL Carbon. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Industriekonzerns 45 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 10,78 Euro und macht damit deutliche 4,18 Prozent gut. Zuletzt wurde SGL Carbon mit 11,23 Euro gehandelt. Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für SGL Group nach dem Verkauf des Kathodengeschäfts von 12 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch den Verkauf werde der Graphit- und Karbonhersteller zu einem wachstumsstarken Hightech-Unternehmen, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Montag. Die Konditionen für den Verkauf hätten seine Erwrtungen deutlich übertroffen, die Verschuldungslage verbessere sich mit den Erträgen erheblich.

Freude bei den Anlegern von VTG. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Waggonvermieters den aktuellen Stand von 44,30 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 3,98 Prozent verbessern.

Flops

Die Anleger von Biotest können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Pharmaunternehmens klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 22,55 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,51 Prozent verschlechtert.

Gering abwärts geht es ebenso mit dem Kurs der Adler. Derzeit verliert der Wert, der beim letzten Börsenschluss mit 13,65 Euro notierte, 5 Cent (0,37 Prozent). Zuletzt wird Adler mit 13,60 Euro gehandelt. Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Adler Real Estate nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Nettomieteinnahmen und der operative Gewinn (FFO) deckten sich weitgehend mit ihren Erwartungen, schrieb Analystin Katharina Mayer in einer Studie vom Montag. Strukturelle und finanzielle Verbesserungen dürften im laufenden Jahr wertsteigernd wirken. Adler Real Estate sei eine der wenigen Wohnimmobiliengesellschaften, die an der Börse unter dem Substanzwert gehandelt würden.

Die Aktie des Maschinenbauers Wacker Neuson gehört mit einem Rückgang von 0,3 Prozent gleichfalls zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 23,00 Euro hat sie sich um 7 Cent minimal auf 22,93 Euro minimal verschlechtert.

Analysten-Report

14.08.2017 Commerzbank belässt Indus Holding auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Indus Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Zwar habe die Beteiligungsgesellschaft die Erwartungen gewinnseitig verfehlt, doch dürfte dies kaum nachhaltig enttäuschen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Montag. Es habe nämlich an der Restrukturierung gelegen. Der Umsatz habe sich zudem besser entwickelt als gedacht.

14.08.2017 SocGen hebt Ziel für SGL Group auf 15 Euro - 'Buy'

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für SGL Group nach dem Verkauf des Kathodengeschäfts von 12 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch den Verkauf werde der Graphit- und Karbonhersteller zu einem wachstumsstarken Hightech-Unternehmen, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Montag. Die Konditionen für den Verkauf hätten seine Erwrtungen deutlich übertroffen, die Verschuldungslage verbessere sich mit den Erträgen erheblich.

14.08.2017 Commerzbank belässt HHLA auf 'Hold' - Ziel 20 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für HHLA vor der Telefonkonferenz zum jüngsten Zahlenwerk zunächst auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das zweite Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. Wie erwartet habe der Hafenbetreiber den Ausblick erhöht.

14.08.2017 Baader Bank belässt TLG Immobilien auf 'Hold' - Ziel 19,50 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für TLG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Trotz starker Zahlen und einer höheren Prognose für den operativen Gewinn (FF) bleibe er an der Seitenlinie, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Montag. Er will zunächst noch den Abschluss der Übernahme von WCM abwarten, mit welcher der Substanzwert der Immobiliengesellschaft in diesem Jahr sinken dürfte.

