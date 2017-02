 Börsenbericht SDax: SDax trübt sich ein - Deutsche Beteiligungs AG mit deutlichen Kursgewinnen

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 9.741 Punkten und hat damit 0,93 Prozent nachgegeben. 10 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 90 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 1,00 Prozent als auch der MDax mit 0,83 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute GFK mit 4,82 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 3,23 Millionen Euro und Heidelberger Druckmaschinen mit 2,65 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine der Beteiligungsgesellschaft Deutsche Beteiligungs AG mit 4,26 Prozent, des Pharmaunternehmens Biotest mit 0,95 Prozent und Hapag-Lloyd mit 0,83 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon mit 2,87 Prozent, des Autozulieferers Grammer mit 2,28 Prozent und des Spezialmaschinenbauers Wacker Neuson mit 2,25 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Firmeninvestors Deutsche Beteiligungs AG, die beim letzten Börsenschluss mit 32,95 Euro notierte, zeigt mit 4,26 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 34,35 Euro eine positive Entwicklung.

Unmerklich aufwärts geht es mit dem Kurs der Biotest. Aktuell gewinnt der Wert des Blutplasma-Spezialisten 17 Cent (0,95 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 17,34 Euro des Vortages. Zuletzt wird Biotest mit 17,51 Euro gehandelt.

Die Anleger von Hapag-Lloyd können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein den Stand von 27,80 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,83 Prozent.

Flops

Die Aktie des Industriekonzerns SGL Carbon gehört mit einem Rückgang von 2,87 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 8,26 Euro hat sie sich um 24 Cent auf 8,02 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Grammer. Bis zur Stunde verliert der Wert des Autositz-Herstellers deutliche 1,27 Euro und notiert mit 2,28 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 55,61 Euro. Zuletzt wird Grammer mit 54,34 Euro gehandelt. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grammer nach einer Stellungnahme des Großaktionärs Cascade auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Cascade setze mit der wiederholten Forderung nach einer außerordentlichen Hauptversammlung möglicherweise auf eine geringere Beteiligung als auf der regulären Veranstaltung im Mai, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Montag. Dann könnten auch mit den auf rund 20 Prozent begrenzen Stimmrechten der Investorenfamilie Hastor Änderungen durchgesetzt werden. Die Eckdaten für 2016 dürften eine anhaltende Profitabilitätssteigerung zeigen.

Enttäuschung bei den Anlegern von Wacker Neuson. Aktuell fällt die Aktie des Maschinenbauers auf den Stand von 15,42 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,25 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

06.02.2017 Warburg Research senkt Bertrandt auf 'Hold' - Ziel 99 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 99 Euro gesenkt. Ein eher maues erstes Geschäftsquartal dürfte die Markterwartungen dämpfen, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Montag. Langfristig bleibt er jedoch vom Geschäftsmodell des Ingenieurdienstleisters mit Blick auf die Megatrends in der Autobranche überzeugt./ag/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.02.2017 Deutsche Bank belässt Rocket Internet auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Beteiligungsportfolio des Start-up-Entwicklers werde vom Markt nach wie vor zu niedrig bewertet, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Montag./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.02.2017 Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Reduce' - Ziel 11 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die Aktien des Stahlhändlers, mit denen Investoren in erster Linie von steigenden Stahlpreisen profitieren könnten, blieben unattraktiv, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Montag. Sie seien fundamental überbewertet. Die Stahlpreis-Rally könnte bald enden./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.02.2017 Warburg Research belässt Grammer auf 'Buy' - Ziel 59 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grammer nach einer Stellungnahme des Großaktionärs Cascade auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Cascade setze mit der wiederholten Forderung nach einer außerordentlichen Hauptversammlung möglicherweise auf eine geringere Beteiligung als auf der regulären Veranstaltung im Mai, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Montag. Dann könnten auch mit den auf rund 20 Prozent begrenzen Stimmrechten der Investorenfamilie Hastor Änderungen durchgesetzt werden. Die Eckdaten für 2016 dürften eine anhaltende Profitabilitätssteigerung zeigen./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.