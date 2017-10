Börsenbericht SDax : SDax-Werte laufen schlechter - Grammer im Sturzflug

Datum: 13.10.2017 09:15 Uhr

Update: 13.10.2017, 17:45 Uhr Quelle: textomatic

Der SDax verzeichnete am Freitag am Ende des Handelstages unwesentliche Verluste. Am besten performten Biotest, Kloeckner und TLG Immobilien.