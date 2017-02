 Börsenbericht SDax: SDax-Werte laufen schlechter

FrankfurtDer SDax liegt derzeit bei 9.813 Punkten und damit 0,27 Prozent im Minus. Insgesamt sind 32 Prozent der Werte im Plus und 68 Prozent der Aktien im Minus. Ebenso verliert der TecDax mit 0,34 Prozent, während der MDax 0,07 Prozent gewinnt. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina mit 3,83 Millionen Euro Umsatz, Grammer mit 3,54 Millionen Euro und SGL Carbon mit 2,38 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner WASHTEC AG mit 2,81 Prozent, des Lottoanbieters Zeal Network mit 2,26 Prozent und Scout24 mit 1,61 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Immobilienunternehmens Hamborner Reit mit 2,44 Prozent, Adler mit 2,41 Prozent und mit 2,16 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktionäre von WASHTEC AG können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 58,09 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,81 Prozent zulegen.

Der Anteilschein des Lottospiel-Abwicklers Zeal Network gehört heute mit einer Steigerung von 2,26 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 28,10 Euro kann sich das Papier der Tippspiel-Plattform um klare 64 Cent auf 28,74 Euro verbessern.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Scout24. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein 52 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 32,38 Euro und macht damit deutliche 1,61 Prozent gut. Zuletzt wurde Scout24 mit 32,90 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Immobilienkonzerns Hamborner Reit gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,44 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 9,10 Euro hat sie sich um 22 Cent auf 8,88 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Adler. Bis zur Stunde verliert der Wert klare 34 Cent und notiert mit 2,41 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 14,09 Euro. Zuletzt wird Adler mit 13,75 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von . Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 21,77 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,16 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

03.02.2017 Goldman hebt Ziel für Puma auf 252,50 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Papiere des Sportartikelherstellers Puma SE von 242,00 auf 252,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analysten erhöhten ihre Gewinnschätzungen je Aktie für dieses und nächstes Jahr, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts hervorgeht./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.02.2017 Equinet belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Grenke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler rechnet in einer Studie vom Freitag mit guten Resultaten des Leasinganbieters. Dank eines höheren Nettozinsergebnisses und einer niedrigeren Risikovorsorge dürfte der Nettogewinn im Schlussquartal 2016 um 32 Prozent auf 27,9 Millionen Euro gestiegen sein. Die schwache Kursentwicklung im zweiten Halbjahr 2016 sei nicht gerechtfertigt./mis/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.02.2017 Oddo Seydler hebt Ziel für Stabilus auf 59 Euro - 'Buy'

Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Stabilus vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2016/17 von 55 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin begründete seine positive Einschätzung in einer Studie vom Freitag mit einem nachhaltigen und starken Umsatzwachstum des Autozulieferers. Die Geschäftszahlen dürften dies untermauern./mis/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.02.2017 Goldman hebt Ziel für Klöckner & Co auf 14,60 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co von 14,00 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien aus 2016 sollte sich im neuen Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung zugute. Außerdem dürfte der Sektor von höherer Nachfrage, geringeren Kapazitäten in China sowie einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Beim Stahlhändler Klöckner & Co dürften zudem Anpassungen der Lagerbestände zu deutlich steigenden Markterwartungen führen./gl/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.