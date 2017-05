 Börsenbericht SDax: SDax zeigt nach oben - Hypoport gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.827 Punkten und hat damit 0,96 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 78 Prozent der Werte im Plus und 22 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 1,00 Prozent als auch der MDax mit 1,16 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Kloeckner mit 4,83 Millionen Euro Umsatz, Hypoport mit 3,91 Millionen Euro und mit 3,22 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Hypoport mit 6,52 Prozent, des Motorenproduzenten Deutz mit 3,02 Prozent und mit 2,82 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Personaldienstleisters Amadeus FiRe mit 4,51 Prozent, des Lottoanbieters Zeal Network mit 1,85 Prozent und des Stahlhändlers Kloeckner mit 1,66 Prozent Verlust.

Tops

Um 6,52 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Hypoport. Aktuell gewinnt der Wert des Finanzdienstleisters beträchtliche 6,80 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 104,30 Euro. Zuletzt wird Hypoport mit 111,10 Euro gehandelt. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 105 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Quartal stockte Analyst Gerhard Orgonas seine Gewinnschätzung für den Finanzdienstleister um 6 Prozent auf. Das neue digitale Versicherungsgeschäft InsurTech bewertet er in seiner Studie vom Freitag nun mit 44 Euro je Aktie.

Die Aktie des Maschinenbauers Deutz, die beim letzten Börsenschluss mit 7,05 Euro notierte, zeigt mit 3,02 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 7,26 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von . Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 19,90 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 2,82 Prozent verbessern.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Amadeus FiRe. Bis zur Stunde verliert der Wert des Zeitarbeit-Vermittlers klare 3,86 Euro und notiert mit 4,51 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 85,50 Euro. Zuletzt wird Amadeus FiRe mit 81,64 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Zeal Network. Aktuell fällt die Aktie des Lottoanbieters auf den Stand von 25,69 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,85 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Kloeckner können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Stahlhändlers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 9,40 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,66 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

19.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Hypoport auf 154 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 105 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Quartal stockte Analyst Gerhard Orgonas seine Gewinnschätzung für den Finanzdienstleister um 6 Prozent auf. Das neue digitale Versicherungsgeschäft InsurTech bewertet er in seiner Studie vom Freitag nun mit 44 Euro je Aktie./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Zooplus auf 192 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zooplus nach endgültigen Zahlen von 150 auf 192 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag aber auf "Hold". Der Onlinehändler für Heimtierbedarf sei im ersten Quartal gut gewachsen, die Marge habe allerdings unter der anhaltenden Konzentration auf das weniger profitable Futtergeschäft gelitten. Die Expertin sieht das Unternehmen aber auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele. In der Vergangenheit habe Zooplus die Ziele im Jahresverlauf immer wieder aufgestockt./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2017 Commerzbank senkt Zooplus auf 'Hold' - Ziel hoch auf 180 Euro

Die Commerzbank hat Zooplus nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 158 auf 180 Euro angehoben. Die Kennziffern des Online-Händlers für Heimtierbedarf seien einen Tick besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Nach der rasanten Kursrally der vergangenen Wochen sollten Anleger aber darüber nachdenken, Gewinne mitzunehmen./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2017 Baader Bank lässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy'

Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe nun binnen kürzester Zeit drei Anteilsverkäufe in trockene Tücher gebracht, schrieb Analyst Tim Dawson in einer Studie vom Donnerstag. Dies zeuge von der hohen Portfolioqualität./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

