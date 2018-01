 Börsenbericht SDax: Verhaltene Kauflaune bei SDax-Werten - Grenkeleasing verbessert sich deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAktuell steht der SDax bei 12.021 Punkten und hat damit 0,78 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 80 Prozent der Werte im Plus und 20 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der TecDax mit 1,16 Prozent als auch der MDax mit 0,70 Prozent notieren derzeit ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im SDax die größten Handelsvolumina Rocket Internet mit 4,60 Millionen Euro Umsatz, AROUNDTOWN EO-,01 mit 3,27 Millionen Euro und SGL Carbon mit 2,68 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich heute die Anteilseigner des Finanzdienstleisters Grenkeleasing mit 4,43 Prozent, des Automobilzulieferers Grammer mit 3,36 Prozent und des Maschinenbauers Wacker Neuson mit 3,25 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Pharmaunternehmens Biotest mit 3,01 Prozent, des Fußballvereins Borussia Dortmund mit 1,14 Prozent und der Reederei Hapag-Lloyd mit 1,14 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des IT-Leasingunternehmens Grenkeleasing, die beim letzten Börsenschluss mit 81,35 Euro notierte, zeigt mit 4,43 Prozent Plus und einem Kurswert von 84,95 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern des Grammer-Anteilscheines. Derzeit kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Autositz-Produzenten den Stand von 53,80 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 3,36 Prozent verbessern.

Bergauf geht es mit dem Wacker Neuson-Wertpapier. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Maschinenherstellers 96 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 29,56 Euro und macht damit klare 3,25 Prozent gut. Zuletzt wurde Wacker Neuson mit 30,52 Euro gehandelt.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Biotest-Kurs. Aktuell verliert der Wert des Arzneimittel-Herstellers deutliche 60 Cent und verbucht mit 3,01 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,96 Euro. Zuletzt wird Biotest mit 19,36 Euro gehandelt.

Die Aktie des Fußballvereins Borussia Dortmund gehört mit einem Rückgang von 1,14 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 6,12 Euro hat sie sich um 7 Cent auf 6,05 Euro verschlechtert.

Bergab um 1,14 Prozent geht es mit dem Kurs von Hapag-Lloyd-Aktien. Bis zur Stunde verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 33,24 Euro aus dem Handel gegangen ist, 38 Cent (1,14 Prozent). Zuletzt wird Hapag-Lloyd mit 32,86 Euro notiert.

Analysten-Report

02.01.2018 Berenberg belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 7,50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown Property nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Immobilienunternehmen dürfte anhalten, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der guten Kursentwicklung im vergangenen Jahr sei Aroundtown gut positioniert für einen weiteren Kursanstieg./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.01.2018 Goldman belässt Aroundtown auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Aroundtown Property nach einem Zwischenbericht auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe auch zum Jahresende 2017 noch beträchtlich zugekauft, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zum Free Cashflow deckten sich mit seinen bisherigen Schätzungen./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.01.2018 Hauck & Aufhäuser belässt HeidelDruck auf 'Sell' - Ziel 2,30 Euro

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Heidelberger Druck anlässlich angekündigter Einmalbelastungen durch die US-Steuerreform auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Wichtiger sei, dass der Druckmaschinenhersteller demnächst mit anziehenden Auftragseingängen aus den USA rechne, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Umsatzziele des Unternehmens und die Konsensschätzungen in diesem Geschäftsjahr aber weiter für zu ambitioniert./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.12.2017 Berenberg belässt Adler Real Estate auf 'Buy' - Ziel 16,20 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adler Real Estate nach einer Personalie auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,20 Euro belassen. Der Vorstandsvorsitzende Arndt Krienen sei überraschend beurlaubt worden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Spezifische Gründe dafür habe das Immobilienunternehmen nicht genannt. Dabei habe Adler Real Estate seine finanzielle Situation in den letzten Wochen ein wenig verbessert. 2018 könnte das Unternehmen nun aber frisch starten. Angesichts der im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlichen Kursentwicklung böten die Aktien etwas Aufwärtspotenzial./la/mis Datum der Analyse: 27.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.