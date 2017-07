 Börsenbericht SDax: Verhaltene Kauflaune bei SDax-Werten - Wacker Neuson legt dramatisch zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer SDax notiert derzeit bei 11.147 Punkten und hat damit 0,27 Prozent gewonnen. 60 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,87 Prozent als auch der MDax mit 1,14 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Kloeckner mit 15,67 Millionen Euro Umsatz, Heidelberger Druckmaschinen mit 6,57 Millionen Euro und Deutz mit 5,05 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Spezialmaschinenbauers Wacker Neuson mit 5,93 Prozent, des Zeitarbeit-Vermittlers Amadeus FiRe mit 2,05 Prozent und des Modekonzerns Gerry Weber mit 1,68 Prozent Anstieg. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien BET-AT-HOME mit 2,99 Prozent, des Antriebs- und Abgasspezialisten Elringklinger mit 2,77 Prozent und des Stahlhändlers Kloeckner mit 1,34 Prozent Verlust.

Tops

Der Anteilschein des Maschinenbauers Wacker Neuson gehört heute mit einer Steigerung von 5,93 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 21,74 Euro kann sich das Papier des Maschinenherstellers um deutlich spürbare 1,29 Euro auf 23,03 Euro verbessern. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Zahlen zum zweiten Quartal von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte exzellente Kennziffern ausweisen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Mittwoch. Wacker Neuson zeichne sich durch eine hohe Transparenz und ein langfristig starkes Wachstumspotenzial aus.

Die Anleger von Amadeus FiRe können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Zeitarbeit-Vermittlers den aktuellen Stand von 80,26 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,05 Prozent zulegen.

Um 1,68 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Gerry Weber. Aktuell gewinnt der Wert des Bekleidungsherstellers klare 18 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 10,73 Euro. Zuletzt wird Gerry Weber mit 10,91 Euro gehandelt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von BET-AT-HOME. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 103,70 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,99 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Elringklinger können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Automobilzulieferers deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 16,15 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,77 Prozent verschlechtert. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ElringKlinger vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte im zweiten Quartal organisch gewachsen sein, auch wenn sich die deutsche Automobilproduktion schwach entwickelt habe, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Mittwoch. Das Geschäft außerhalb Europas dürfte dies mehr als ausgeglichen haben.

Bergab um 1,34 Prozent geht es mit dem Kurs von Kloeckner. Aktuell verliert der Wert des Stahlhändlers, der am vorigen Börsentag mit 9,75 Euro aus dem Handel gegangen ist, 13 Cent (1,34 Prozent). Zuletzt wird Kloeckner mit 9,62 Euro notiert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die guten Resultate hätten im Rahmen der erwartungen gelegen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings könnten die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Stahlhändlers etwas sinken.

Analysten-Report

26.07.2017 Commerzbank belässt Vossloh auf 'Reduce' - Ziel 52 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Umsatz habe seine Prognose und die Konsensschätzung moderat übertroffen, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) sei sogar merklich besser als erwartet ausgefallen. Die weiteren Aussichten für die Margenentwicklung des Verkehrstechnikkonzerns seien aber weniger rosig./edh/zb Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.07.2017 JPMorgan belässt ElringKlinger auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ElringKlinger vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte im zweiten Quartal organisch gewachsen sein, auch wenn sich die deutsche Automobilproduktion schwach entwickelt habe, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Mittwoch. Das Geschäft außerhalb Europas dürfte dies mehr als ausgeglichen haben./tih/la Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.07.2017 Commerzbank belässt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 315 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Puma SE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 315 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Mittwoch. Der Sportartikelhersteller bleibe mit seiner dynamischen Marke auf dem Vormarsch. Allerdings sei die Aktie derzeit zu teuer zum kaufen. Er zieht deshalb weiterhin das Papier des Wettbewerbers Adidas vor./edh/zb Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.07.2017 Commerzbank belässt SGL Group auf 'Hold' - Ziel 10 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für SGL Group vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um gut elf Prozent gestiegen sein, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Mittwoch. Der Nettoverlust des Kohlefaser-Spezialisten sollte sich deutlich verringert haben./edh/zb Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

