 Börsenbericht SDax: Zurückhaltende Kaufimpulse beim SDax - Wacker Neuson gewinnt deutlich

FrankfurtZur Zeit steht der SDax bei 10.486 Punkten und hat damit 1,99 Prozent zugelegt. 92 Prozent der Aktien zeigen gegenwärtig eine positive und 8 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 1,99 Prozent als auch der MDax mit 2,27 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im SDax erzielen heute Zooplus mit 16,55 Millionen Euro Umsatz, Kloeckner mit 7,65 Millionen Euro und Biotest mit 5,42 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Maschinenherstellers Wacker Neuson mit 5,28 Prozent, WASHTEC AG mit 4,99 Prozent und des Mietwagenunternehmens Sixt mit 4,83 Prozent Zuwachs. Die größten Verlierer sind die Aktien des Personaldienstleisters Amadeus FiRe mit 1,81 Prozent, des Immobilienunternehmens TLG Immobilien mit 0,41 Prozent und WCM mit 0,29 Prozent Verlust.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Wacker Neuson. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Maschinenherstellers 1,16 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,89 Euro und macht damit deutlich spürbare 5,28 Prozent gut. Zuletzt wurde Wacker Neuson mit 23,04 Euro gehandelt.

Der Anteilschein WASHTEC AG gehört heute mit einer Steigerung von 4,99 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 62,88 Euro kann sich das Papier um klare 3,14 Euro auf 66,02 Euro verbessern.

Die Aktionäre von Sixt können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Mietwagenunternehmens den aktuellen Stand von 50,32 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 4,83 Prozent zulegen.

Flops

Die Anleger von Amadeus FiRe können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Personaldienstleisters deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 77,60 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,81 Prozent verschlechtert.

Minimal abwärts geht es ebenso mit dem Kurs der TLG Immobilien. Derzeit verliert der Wert des Immobilienkonzerns, der beim letzten Börsenschluss mit 18,41 Euro notierte, 8 Cent (0,41 Prozent). Zuletzt wird TLG Immobilien mit 18,33 Euro gehandelt.

Die Aktie WCM gehört mit einer negativen Entwicklung von 0,29 Prozent gleichfalls zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 3,13 Euro hat sie sich um 1 Cent unwesentlich auf 3,12 Euro unwesentlich verschlechtert.

Analysten-Report

24.04.2017 Goldman hebt Ziel für Puma auf 336 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen zum ersten Quartal von 272 auf 336 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers sei unerwartet stark gestiegen, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019. Sein unverändertes Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis auf die bereits recht hohe Bewertung der Aktie./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.04.2017 Hauck & Aufhäuser belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 145 Euro

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zooplus nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Ungeachtet der attraktiven Position des Onlinehändlers für Heimtierbedarf erscheine die Kursrally der Aktie nach den Aussagen übertrieben, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Montag. Das Wachstum sei zu Jahresbeginn zurückgegangen, was an einem verschärften Wettbewerb liegen könnte./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.04.2017 Berenberg belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 150 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Umsätze des Onlinehändlers für Haustierbedarf hätten im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag. Für Fantasie habe die Übernahme von Chewy.com durch PetSmart in den USA gesorgt./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.04.2017 Equinet belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Hypoport nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Angesichts des zu Jahresbeginn nur stabilen Marktumfelds bei Immobilien habe er nur mit einem weniger starken Anstieg des Transaktionsvolumens gerechnet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. Es scheine daher, als ob der Finanzdienstleister weitere Marktanteile hinzu gewonnen habe./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

