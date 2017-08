 Börsenbericht TecDax: Eintrübung für den TecDax - MEDIGENE im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.262 Punkten und damit 0,33 Prozent im Minus. Insgesamt sind 20 Prozent der Werte im Plus und 80 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,23 Prozent als auch der SDax mit 0,24 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Nordex mit 9,55 Millionen Euro Umsatz, MorphoSys mit 7,68 Millionen Euro und Drillisch mit 3,78 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Windanlagen-Herstellers Nordex mit 5,07 Prozent, des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 1,77 Prozent und des Halbleiterherstellers Aixtron mit 0,45 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine MEDIGENE mit 6,30 Prozent, des Systemhaus S&T AG mit 1,74 Prozent und des Halbleiterspezialisten Dialog mit 1,41 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Windrad-Produzenten Nordex, die beim letzten Börsenschluss mit 11,64 Euro notierte, zeigt mit 5,07 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 12,23 Euro eine positive Entwicklung. Die britische Investmentbank Barclays hat Nordex nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das zweite Quartal des Windturbinenherstellers habe die niedrigen Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Donnerstag. Der Fokus der Anleger sollte sich allerdings auf das schwache Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz (Book-to-bill-Ratio) richten. Zudem warnte er, dass die Geschäftsentwicklung in Indien ein Risiko für die Jahresziele darstelle.

Freude bei den Anlegern von CompuGroup. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Spezialsoftware-Herstellers den aktuellen Stand von 51,14 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 1,77 Prozent verbessern.

Nur gering geht es heute mit dem Wert der Aixtron aufwärts. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Spezialmaschinenbauers 3 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 7,30 Euro des Vortages und macht damit 0,45 Prozent gut. Zuletzt wird Aixtron mit 7,33 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie MEDIGENE gehört mit einer negativen Entwicklung von 6,3 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 10,72 Euro hat sie sich um 68 Cent auf 10,05 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von S&T AG. Bis zur Stunde verliert der Wert des IT-Dienstleisters deutliche 26 Cent und notiert mit 1,74 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 14,62 Euro. Zuletzt wird S&T AG mit 14,37 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Dialog. Aktuell fällt die Aktie des Halbleiterspezialisten auf den Stand von 37,51 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,41 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

03.08.2017 Barclays belässt Nordex auf 'Underweight' - Ziel 11 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Nordex nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das zweite Quartal des Windturbinenherstellers habe die niedrigen Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Donnerstag. Der Fokus der Anleger sollte sich allerdings auf das schwache Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz (Book-to-bill-Ratio) richten. Zudem warnte er, dass die Geschäftsentwicklung in Indien ein Risiko für die Jahresziele darstelle./gl/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.08.2017 Berenberg belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Umsatz und operativer Verlust (Ebit) hätten ihre Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Donnerstag. Insgesamt seien die Kennziffern des Biotech-Unternehmens aber ermutigend ausgefallen./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 Commerzbank belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Quartal dürfte etwas normaler gelaufen sein als das besonders gute zweite Geschäftsquartal, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet beim Medizintechnikunternehmen mit einem Umsatz von 277 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (EBIT) von 38,6 Millionen Euro./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.08.2017 Commerzbank belässt Dialog Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Die Commerzbank hat Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen von Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese zeigten, dass die Nachfrage nach dem iPhone 7 nach wie vor gut sei, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch. Die neue Generation dürfte im September auf den Markt kommen. Die Bewertung des Apple-Zulieferers Dialog hält Becker für attraktiv./ag/gl Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

