 Börsenbericht TecDax: Eintrübung für den TecDax - Meditec im Sturzflug

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.255 Punkten und damit 1,29 Prozent im Minus. Insgesamt sind 13 Prozent der Werte im Plus und 87 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 1,42 Prozent als auch der SDax mit 0,43 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Siltronic mit 15,53 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 12,90 Millionen Euro und freenet mit 11,06 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 0,55 Prozent, des IT-Dienstleisters Wirecard mit 0,35 Prozent und des Maschinenbauers Pfeiffer Vacuum mit 0,07 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger der Medizintechnikfirma Meditec mit 5,02 Prozent, des Medizintechnikunternehmens Dräger mit 3,54 Prozent und des Softwareentwicklers RIB mit 2,76 Prozent Rückgang.

Tops

Unbedeutend nach oben geht es mit dem Kurs der SMA Solar. Aktuell gewinnt der Wert des Solarspezialisten 19 Cent (0,55 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 34,48 Euro des Vortages. Zuletzt wird SMA Solar mit 34,67 Euro gehandelt.

Die Aktie des IT-Dienstleisters Wirecard zeigt mit einem Plus von 0,35 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 66,55 Euro auch eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 66,32 Euro.

Die Aktie des Spezialmaschinenbauers Pfeiffer Vacuum kann sich behaupten. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 140,75 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Flops

Bergab um 5,02 Prozent geht es mit dem Kurs von Meditec. Aktuell verliert der Wert der Medizintechnikfirma, der am vorigen Börsentag mit 44,37 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,23 Euro (5,02 Prozent). Zuletzt wird Meditec mit 42,14 Euro notiert.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Dräger gehört mit einem Minus von 3,54 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 90,71 Euro hat sie sich um 3,21 Euro auf 87,50 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von RIB. Bis zur Stunde verliert der Wert des Software-Unternehmens deutliche 41 Cent und notiert mit 2,76 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 14,69 Euro. Zuletzt wird RIB mit 14,28 Euro gehandelt.

Analysten-Report

09.08.2017 Barclays hebt Ziel für Wirecard auf 80 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wirecard von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bezahldienstleister sei bestens positioniert für den Wandel hin zu integrierten E-Commerce-Plattformen, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Studie vom Mittwoch. Wirecard dürfte davon profitieren, dass der Schritt für die bisher dominierenden Banken eine große Herausforderung sei. Nach starken Zahlen für das zweite Quartal erhöhte der Experte seine Gewinnschätzungen. Er bezeichnet die Aktie nun als "Top Pick".

09.08.2017 Baader Bank belässt Jenoptik auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Boom im Geschäft mit mikro-optischen Produkten habe die Profitabilität des Herstellers opto-elektronischer Bauteile gestützt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Mittwoch. Trotz des Ausbleibens von Großaufträgen sei der Auftragseingang sehr gut gewesen. Der Ausblick von Jenoptik sei "sehr konservativ".

09.08.2017 Commerzbank belässt Freenet auf 'Hold' - Ziel 28 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Resultate des Telekommunikations-Anbieters hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Heike Pauls in einer Studie vom Mittwoch. Die wichtige Nachricht, dass sich der Kundenstamm im TV-Geschäft gut entwickele, sei zuvor schon bekannt gewesen.

08.08.2017 Barclays belässt Wirecard auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Wirecard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Übernahmewelle bei den Zahlungsabwicklern halte an und sorge für eine Stimmungsaufhellung bei den Anlegern, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Aktien von Wirecard und Paysafe hätten seit Jahresbeginn um jeweils rund 60 Prozent zugelegt. Bei Paysafe könnte die jüngste Offerte der Finanzinvestoren Blackstone und CVC das fundamentale Aufwärtspotenzial begrenzen - am meisten Luft nach oben hätten die digitalen Anbieter Wirecard und Cielo.

