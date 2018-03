 Börsenbericht TecDax: Eintrübung für den TecDax - Siltronic im Höhenflug

Geringfügige Verluste realisiert der TecDax am Nachmittag des Mittwochs. Die besten Kursentwicklungen erreichen Siltronic, Dräger und Xing.

TecDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer TecDax notiert bislang bei 2.664 Punkten und hat damit 0,5 Prozent verloren. Insgesamt sind 30 Prozent der Werte im Plus und 70 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,38 Prozent als auch der SDax mit 0,27 Prozent realisieren heute ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Siltronic mit 40,32 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 17,81 Millionen Euro und Aixtron mit 16,29 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich aktuell die Anteilseigner Siltronic mit 4,31 Prozent, des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Dräger mit 0,79 Prozent und des Karriereportals Xing mit 0,60 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Aachener Unternehmens Aixtron mit 3,41 Prozent, des Software-Unternehmens RIB mit 3,07 Prozent und des ISRA VISION O.N. mit 3,01 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie Siltronic gehört bis zur Stunde mit einem Anstieg von 4,31 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 153,00 Euro kann sich das Papier um klare 6,60 Euro auf 159,60 Euro verbessern.

Nur unmerklich geht es heute mit dem Dräger-Kurs aufwärts. Derzeit gewinnt die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers 65 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 82,75 Euro des Vortages und macht damit 0,79 Prozent gut. Zuletzt wird Dräger mit 83,40 Euro gehandelt.

Keine große Freude bei den Anlegern des Xing-Wertpapieres. Bis zur Stunde behauptet sich die Aktie des Karrierenetzwerks im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Zuletzt erreicht die Aktie den Stand von 249,50 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um unbedeutende 0,6 Prozent verbessern.

Flops

Nach unten um 3,41 Prozent geht es mit dem Kurs von Aixtron-Aktien. Bislang verliert der Wert des Aachener Unternehmens, der am vorigen Börsentag mit 18,04 Euro aus dem Handel gegangen ist, 62 Cent (3,41 Prozent). Zuletzt wird Aixtron mit 17,43 Euro notiert. Die Baader Bank hat die Einstufung für Aixtron nach einem Analystentag auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Sicht in die Zukunft für mögliche Wachstumstreiber sei abgesehen vom Thema 3D-Sensorik gering, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe wegen der aktuellen Aktienbewertung daher bei seinem Anlageurteil für die Papiere des Anlagenbauers.

Enttäuschung bei den Anlegern des RIB-Wertpapieres. Bislang fällt die Aktie des Software-Unternehmens auf den Stand von 31,60 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 3,07 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner des ISRA VISION O.N.-Anteilscheines können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 186,60 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,01 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

21.03.2018 Baader Bank belässt Aixtron auf 'Sell' - Ziel 10 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Aixtron nach einem Analystentag auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Sicht in die Zukunft für mögliche Wachstumstreiber sei abgesehen vom Thema 3D-Sensorik gering, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe wegen der aktuellen Aktienbewertung daher bei seinem Anlageurteil für die Papiere des Anlagenbauers./ck/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Deutsche Bank hebt Ziel für Bechtle auf 60 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen von 47,50 auf 60,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die kleinen und mittleren Unternehmen als loyale Kundenbasis des IT-Dienstleisters seien nach wie vor IT-hungrig und somit der Schlüssel für den Erfolg von Bechtle, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle er zukünftig verstärkt ein Auge auf die Barmittel werfen. Schupp verschob seinen Bewertungshorizont auf das Jahr 2019 und erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Independent Research hebt Ziel für Bechtle auf 74 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen von 72 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die endgültigen Resultate des IT-Dienstleisters für das Schlussquartal 2017 entsprächen den im Februar veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr enthalte keine Überraschungen. Dagegen falle die Dividende höher als erwartet aus./gl/ajx Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Macquarie senkt Ziel für Nordex auf 7,10 Euro - 'Underperform'

Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Nordex von 9,00 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Seine Nachforschungen hätten zwar ergeben, dass es für Windturbinenhersteller enormen Spielraum zur Senkung der Kosten einzelner Komponenten gebe, schrieb Analyst Gurpreet Gujral in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Nordex rechnet er aber mit einem enttäuschenden Ausblick für 2018 und anschließenden sinkenden Markterwartungen./ag/la Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

