 Börsenbericht TecDax: Eintrübung für den TecDax

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.219 Punkten und hat damit 0,33 Prozent verloren. 53 Prozent der Aktien zeigen gegenwärtig eine positive und 47 Prozent eine negative Entwicklung. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Dialog mit 22,29 Millionen Euro Umsatz, Drillisch mit 18,88 Millionen Euro und United mit 15,40 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Aachener Unternehmens Aixtron mit 2,85 Prozent, Siltronic mit 1,41 Prozent und SLM Solutions mit 1,33 Prozent Zuwachs. Die größten Verlierer sind die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Dräger mit 2,93 Prozent, des TK-Anbieters Drillisch mit 2,66 Prozent und des IT-Dienstleisters Wirecard mit 1,37 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Aixtron. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Halbleiterherstellers den aktuellen Stand von 5,37 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,85 Prozent verbessern.

Die Aktie Siltronic, die beim letzten Börsenschluss mit 78,13 Euro notierte, zeigt mit 1,41 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 79,23 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,33 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von SLM Solutions. Aktuell gewinnt der Wert klare 50 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 37,50 Euro. Zuletzt wird SLM Solutions mit 38,00 Euro gehandelt.

Flops

Abwärts um 2,93 Prozent geht es mit dem Kurs von Dräger. Aktuell verliert der Wert des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 104,20 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,05 Euro (2,93 Prozent). Zuletzt wird Dräger mit 101,15 Euro notiert.

Die Aktie des TK-Anbieters Drillisch gehört mit einem Minus von 2,66 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 57,45 Euro hat sie sich um 1,53 Euro auf 55,92 Euro verschlechtert. Die Investmentbank Oddo Seydler hat Drillisch mit Blick auf das Fusionsvorhaben mit United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 61 Euro angehoben. Durch die Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet ergebe sich für das Mobilfunkunternehmen Drillisch ein Einsparpotenzial von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Wirecard. Bis zur Stunde verliert der Wert des IT-Dienstleisters klare 77 Cent und notiert mit 1,37 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 56,15 Euro. Zuletzt wird Wirecard mit 55,38 Euro gehandelt.

Analysten-Report

16.05.2017 Oddo Seydler hebt United Internet auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 53 Euro angehoben. Die Übernahme des Mobilfunkunternehmens Drillisch dürfte den Wert der Aktien des Internet- und Telekomkonzerns von Beginn an steigern, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet rechnet Silbe mit Einsparungen bis 2025 in Höhe von rund 250 Millionen Euro./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Oddo Seydler hebt Drillisch auf 'Buy' und Ziel auf 61 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat Drillisch mit Blick auf das Fusionsvorhaben mit United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 61 Euro angehoben. Durch die Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet ergebe sich für das Mobilfunkunternehmen Drillisch ein Einsparpotenzial von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.05.2017 Barclays hebt United Internet auf 'Overweight' - Ziel auf 55 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat United Internet von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 55 Euro erhöht. Die Übernahme des Mobilfunk-Rivalen Drillisch ermögliche hohe Kosteneinsparungen, ging aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. United Internet erhalte Zugang zu dem bedeutenden, sogennanten MBA-MVNO-Vertrag von Drillisch und könne so wie ein Netzbetreiber agieren./la/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.05.2017 HSBC hebt Ziel für United Internet auf 50 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für United Internet angesichts der Drillisch-Übernahme von 40 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es handele sich um einen klugen Zug, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Montag. Er bezieht nun die Hälfte der Synergien in sein Modell ein - genauso wie die jüngsten Zahlen für das erste Quartal. Die Konsolidierung unter Discountern sei positiv für den deutschen Mobilfunkmarkt insgesamt./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

