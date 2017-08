 Börsenbericht TecDax: Kaum Bewegung im TecDax - Evotec gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.280 Punkten und damit 0,13 Prozent im Minus. 37 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 63 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der MDax mit 0,02 Prozent als auch der SDax mit 0,14 Prozent. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Evotec mit 22,90 Millionen Euro Umsatz, CompuGroup mit 15,42 Millionen Euro und MorphoSys mit 8,86 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Pharmaunternehmens Evotec mit 9,28 Prozent, des Technologiekonzern S&T AG mit 4,43 Prozent und des Soziales Netzwerks Xing mit 3,23 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 5,11 Prozent, des Software-Unternehmens RIB mit 2,20 Prozent und des IT-Spezialists Bechtle mit 2,08 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Wirkstoffentwicklers Evotec, die beim letzten Börsenschluss mit 12,13 Euro notierte, zeigt mit 9,28 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 13,25 Euro eine positive Entwicklung. Die Deutsche Bank hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein neues Ziel von 16 Euro genannt. Das Biotech-Unternehmen sei weltweit führend bei der Wirkstoffentwicklung, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Montag. Die Wachstumsaussichten im Kerngeschäft seien blendend. Seine Gewinnschätzungen hob er für die Jahre ab 2018 um 10 bis 70 Prozent an - auch wegen des wertversprechenden Zukaufs von Aptuit.

Freude bei den Anlegern von S&T AG. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Technologiekonzern den aktuellen Stand von 16,40 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 4,43 Prozent verbessern. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für S&T nach Zahlen von 14,80 auf 15,00 Euro angehoben, die Einstufung aber aus Bewertungsgründen auf "Hold" belassen. Der IT-Spezialist habe ein gutes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Montag. Auf operativer Ebene seien die Erwartungen leicht übertroffen worden.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Xing. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Social-Network-Betreibers 8,10 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 251,05 Euro und macht damit deutliche 3,23 Prozent gut. Zuletzt wurde Xing mit 259,15 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von CompuGroup. Bis zur Stunde verliert der Wert des Gesundheitssoftware-Herstellers bemerkenswerte 2,55 Euro und notiert mit 5,11 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 49,95 Euro. Zuletzt wird CompuGroup mit 47,40 Euro gehandelt. Die Deutsche Bank hat Compugroup nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das zweite Quartal des auf Arztpraxen fokussierten Softwareherstellers sei unspektakulär gewesen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Montag. Er verwies auf die leicht verfehlten Umsatzerwartungen und das etwas besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebitda). Die Compugroup-Aktie bleibt für ihn ein "Top Pick".

Enttäuschung bei den Anlegern von RIB. Aktuell fällt die Aktie des Softwareentwicklers auf den Stand von 14,67 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,2 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von Bechtle können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Soft- und Hardware-Händlers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 59,92 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,08 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

07.08.2017 Deutsche Bank hebt Evotec auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Die Deutsche Bank hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein neues Ziel von 16 Euro genannt. Das Biotech-Unternehmen sei weltweit führend bei der Wirkstoffentwicklung, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Montag. Die Wachstumsaussichten im Kerngeschäft seien blendend. Seine Gewinnschätzungen hob er für die Jahre ab 2018 um 10 bis 70 Prozent an - auch wegen des wertversprechenden Zukaufs von Aptuit./tih/zb Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 Deutsche Bank belässt SLM Solutions auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SLM Solutions vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp rechnet in einer Studie vom Montag mit durchwachsenen Resultaten für das zweite Quartal. Der deutlich erholte Auftragseingang sei positiv. Die schwache Auftragslage des 3D-Drucker-Herstellers zum Jahresauftakt dürfte aber Spuren bei der Ergebnisentwicklung hinterlassen haben./ag/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 Deutsche Bank belässt Jenoptik auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp rechnet in einer Studie vom Montag mit soliden Ergebnissen zum zweiten Quartal. Den Umsatz des Technologiekonzerns sieht er bei gut 185 Millionen Euro - vor allem getrieben durch den Bereich Optik und Optische Systeme. Das operative Ergebnis sieht er bei höherer Profitabilität als im ersten Quartal bei 18 Millionen Euro./ag/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 Warburg Research hebt Ziel für S&T auf 15 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für S&T nach Zahlen von 14,80 auf 15,00 Euro angehoben, die Einstufung aber aus Bewertungsgründen auf "Hold" belassen. Der IT-Spezialist habe ein gutes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Montag. Auf operativer Ebene seien die Erwartungen leicht übertroffen worden./ajx/edh Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

