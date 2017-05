 Börsenbericht TecDax: Kaum Bewegung im TecDax - GFT bricht ein

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.151 Punkten und hat damit 0,18 Prozent nachgegeben. 27 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 73 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,43 Prozent als auch der SDax mit 0,34 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Nordex mit 12,00 Millionen Euro Umsatz, Drillisch mit 3,95 Millionen Euro und Evotec mit 3,84 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner mit 1,32 Prozent, des Biotechkonzerns Evotec mit 1,21 Prozent und des Medizintechnik-Unternehmens Meditec mit 0,64 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des IT-Dienstleisters GFT mit 6,91 Prozent, des Windanlagen-Herstellers Nordex mit 6,11 Prozent und MEDIGENE mit 3,61 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie , die beim letzten Börsenschluss mit 29,24 Euro notierte, zeigt mit 1,32 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 29,63 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von Evotec. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Biotechunternehmens den aktuellen Stand von 12,57 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 1,21 Prozent verbessern.

Nur unbedeutend geht es heute mit dem Wert der Meditec nach oben. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Medizintechnik-Unternehmens 28 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 43,28 Euro des Vortages und macht damit 0,64 Prozent gut. Zuletzt wird Meditec mit 43,55 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten um 6,91 Prozent geht es mit dem Kurs von GFT. Aktuell verliert der Wert des Informationstechnologieunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 20,20 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,40 Euro (6,91 Prozent). Zuletzt wird GFT mit 18,80 Euro notiert.

Die Aktie des Windanlagen-Produzenten Nordex gehört mit einem Minus von 6,11 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 14,08 Euro hat sie sich um 86 Cent auf 13,22 Euro verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von MEDIGENE. Bis zur Stunde verliert der Wert klare 40 Cent und notiert mit 3,61 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 11,09 Euro. Zuletzt wird MEDIGENE mit 10,69 Euro gehandelt.

Analysten-Report

10.05.2017 Berenberg belässt Evotec auf 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das Biotech-Unternehmen sei dank des soliden Wachstums in beiden Kernsegmenten stark in das Jahr gestartet, schrieb Analystin Klara Fernandes am Mittwoch in einer schnellen Reaktion auf die Resultate. Evotec sei damit auf dem besten Wege, um die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Geschäfte des Medizintechnikherstellers seien auf einem gesunden Wachstumspfad, schrieb Analyst Scott Bardo am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Ein insgesamt ordentliches Zahlenwerk sei im Aktienkurs aber auch schon ein Stück weit eingepreist./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Baader Bank hebt Ziel für Dialog Semiconductor - 'Hold'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen zum ersten Quartal von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chiphersteller habe beim Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Mittwoch. Hollfelder hob zudem positiv hervor, dass Dialog weiter mit einem starken zweiten Halbjahr und unveränderten Beziehungen zu dem wichtigen Kunden Apple rechne./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Commerzbank belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die operative Gewinnmargen des Medizintechnikkonzerns habe sich im Vergleich zu seinen Erwartungen gut entwickelt, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch. Der Gesamtjahresausblick passe zudem gut zu seinen Schätzungen./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.