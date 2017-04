 Börsenbericht TecDax: Kaum Bewegung im TecDax - Siltronic gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.089 Punkten und hat damit 0,21 Prozent zugelegt. 60 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Während der SDax ebenfalls mit 0,24 Prozent zulegt, verliert der MDax 0,29 Prozent. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Wirecard mit 19,89 Millionen Euro Umsatz, Aixtron mit 11,72 Millionen Euro und Dialog mit 10,05 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien Siltronic mit 3,90 Prozent, des Halbleiterspezialisten Aixtron mit 3,32 Prozent und des Software-Unternehmens Nemetschek mit 3,24 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit 1,16 Prozent, des Mobilfunkanbieters freenet mit 0,99 Prozent und des Medizintechnik-Unternehmens Meditec mit 0,77 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktionäre von Siltronic können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 65,99 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,9 Prozent zulegen. Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Wafer-Hersteller habe durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer Studie vom Freitag. Der Ausblick sei wegen einer stärkeren Nachfrage und der Preisentwicklung aber angehoben wurde. Daher Analyst wurde kurzfristig betrachtet zuversichtlicher, sorgt sich längerfristig aber mit Blick auf Angebot und Nachfrage in der Branche.

Um 3,32 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Aixtron. Aktuell gewinnt der Wert des Halbleiterspezialisten klare 16 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,82 Euro. Zuletzt wird Aixtron mit 4,98 Euro gehandelt.

Die Aktie des Software-Unternehmens Nemetschek, die beim letzten Börsenschluss mit 59,90 Euro notierte, zeigt mit 3,24 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 61,84 Euro eine positive Entwicklung. Die Commerzbank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller habe stark abgeschnitten und beim operativen Ergebnis (Ebitda) seine und die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Malte Räther in einer Studie vom Freitag. Dank der guten Entwicklung der Design-Sparte habe auch der Umsatz positiv überrascht. Alles in allem habe Nemetschek von Nachholeffekten nach dem trägen Vorquartal profitiert.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von MorphoSys. Bis zur Stunde verliert der Wert des Biotechnologieunternehmens klare 65 Cent und notiert mit 1,16 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 55,85 Euro. Zuletzt wird MorphoSys mit 55,20 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von freenet. Bisher fällt die Aktie des Mobilfunkanbieters minimal auf den aktuellen Stand von 28,68 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,99 Prozent kaum spürbar verschlechtert. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Freenet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das TV-Geschäft nehme Fahrt auf, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Freitag. Derweil laufe im Kerngeschäft des Mobilfunkers alles rund.

Die Aktionäre von Meditec haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Medizintechnikherstellers im Vergleich zu den anderen Werten im Index kaum spürbar nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 41,84 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,77 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

28.04.2017 Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 88 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen zum ersten Quartal von 82 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster habe eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Freitag. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognsen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019.

28.04.2017 Commerzbank belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller habe stark abgeschnitten und beim operativen Ergebnis (Ebitda) seine und die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Malte Räther in einer Studie vom Freitag. Dank der guten Entwicklung der Design-Sparte habe auch der Umsatz positiv überrascht. Alles in allem habe Nemetschek von Nachholeffekten nach dem trägen Vorquartal profitiert.

28.04.2017 Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller sei unerwartet stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Freitag. Alle wesentlichen Kennzahlen lägen mittlerweile über den Jahreszielen, so dass Nemetschek seine Prognosen erhöhen könnte.

28.04.2017 Equinet belässt Nemetschek auf 'Reduce' - Ziel 47 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller habe sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen profitiere vom Boom in der Baubranche. Die Papiere gäben die Wachstumstreiber aber schon angemessen wieder.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.