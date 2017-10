 Börsenbericht TecDax: Leichter Aufwärtstrend beim TecDax - GFT mit deutlichen Kursverlusten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert bis zur Stunde bei 2.511 Punkten und hat damit 0,44 Prozent gewonnen. 60 Prozent der Aktien zeigen heute eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,31 Prozent als auch der SDax mit 0,05 Prozent registrieren aktuell ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute MorphoSys mit 19,49 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 11,97 Millionen Euro und Evotec mit 8,70 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind aktuell die Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys mit 7,62 Prozent, des Halbleiterspezialisten Dialog mit 3,89 Prozent und des Spezialmaschinenbauers Aixtron mit 2,46 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Informationstechnologieunternehmens GFT mit 10,06 Prozent, des Telekomausrüsters ADVA mit 3,24 Prozent und des Windanlagen-Produzenten Nordex mit 1,40 Prozent Rückgang.

Tops

Um 7,62 Prozent nach oben geht es bislang mit dem MorphoSys-Kurs. Bislang gewinnt der Wert des Biotech-Unternehmens deutlich spürbare 5,62 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 73,74 Euro. Zuletzt wird MorphoSys mit 79,36 Euro gehandelt.

Die Aktie des Halbleiterspezialisten Dialog, die beim letzten Börsenschluss mit 38,43 Euro notierte, zeigt mit 3,89 Prozent Plus und einem Kurswert von 39,92 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern des Aixtron-Anteilscheines. Bislang kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index deutlich zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Halbleiterherstellers den Stand von 11,27 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,46 Prozent verbessern.

Flops

Die Aktionäre des GFT-Anteilscheines können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des IT-Dienstleisters überdeutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 13,94 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 10,06 Prozent verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem ADVA-Kurs. Aktuell verliert der Wert des Telekomausrüsters klare 18 Cent und verbucht mit 3,24 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 5,56 Euro. Zuletzt wird ADVA mit 5,38 Euro gehandelt.

Die Aktie des Windanlagen-Herstellers Nordex gehört mit einem Rückgang von 1,4 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 9,00 Euro hat sie sich um 13 Cent auf 8,87 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

24.10.2017 HSBC hebt Ziel für Software AG auf 42 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Software AG nach Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Hersteller habe zwar enttäuscht, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer Studie vom Dienstag. Allerdings bereite sich das Unternehmen auf zukünftiges Wachstum im Geschäft mit der Vernetzung von Geräten im "Internet der Dinge" vor. Noch sei es gleichwohl zu früh, in dieses günstige Szenario zu investieren./la/das Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.10.2017 UBS hebt Ziel für Software AG auf 46 Euro - 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 42,50 auf 46,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar hätten die wichtigsten Kennziffern des Softwarekonzerns zum dritten Quartal enttäuscht, aber die Geschäftsaussichten mit Blick auf das "Internet der Dinge", der Vernetzung von Geräten im Internet, konkretisierten sich, schrieb Analyst Michael Briest in einer Studie am Montag. Dabei verwies er auf Aussagen des Konzerns zu wiederkehrenden Umsatzbeiträgen ab 2018 durch entsprechende Partnerschaften mit Unternehmen./ck/oca Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.10.2017 JPMorgan hebt Ziel für Software AG auf 45 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Software AG von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsergebnisse aus dem dritten Quartal seien ziemlich schwach gewesen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer Studie vom Montag. Bei einer Analystenkonferenz habe das Management jedoch die Wachstumschancen im Bereich IoT (Internet of Things - also vernetzte Alltagsgegenstände) unterstrichen, mit denen der Gesamtumsatz bis 2020 um 9 Prozent steigen könnte./kro/stb Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.10.2017 Oddo BHF hebt Ziel für Software AG auf 48,50 Euro - 'Buy'

Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 45 auf 48,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwächeres drittes Quartal gefährde nicht den Ausblick auf das Gesamtjahr, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einer Studie vom Montag. Höhere Schätzungen für den Softwarekonzern begründete er mit beschleunigtem Schwung im Bereich "Internet der Dinge"./tih/oca Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

