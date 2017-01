 Börsenbericht TecDax: Leichter Aufwärtstrend beim TecDax - legt dramatisch zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 1.839 Punkten und damit 0,5 Prozent im Plus. Insgesamt sind 73 Prozent der Werte im Plus und 27 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,47 Prozent als auch der SDax mit 0,13 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Nordex mit 11,44 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 5,74 Millionen Euro und Wirecard mit 5,23 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine mit 5,70 Prozent, des Biotech-Unternehmens MorphoSys mit 2,33 Prozent und des Biotechnologieunternehmens Qiagen mit 1,53 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien Siltronic mit 2,13 Prozent, des Karriereportals Xing mit 1,59 Prozent und des Softwareentwicklers RIB mit 0,64 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von . Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index sehr deutlich zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 14,18 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 5,7 Prozent verbessern.

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens MorphoSys, die beim letzten Börsenschluss mit 48,19 Euro notierte, zeigt mit 2,33 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 49,32 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,53 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Qiagen. Aktuell gewinnt der Wert des Biotechnologieunternehmens klare 41 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 26,51 Euro. Zuletzt wird Qiagen mit 26,92 Euro gehandelt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Siltronic. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 46,50 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,13 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Xing können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Karriereportals deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 182,95 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,59 Prozent verschlechtert.

Minimal bergab geht es ebenso mit dem Kurs der RIB. Derzeit verliert der Wert des Software-Unternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 12,49 Euro notierte, 8 Cent (0,64 Prozent). Zuletzt wird RIB mit 12,41 Euro gehandelt.

Analysten-Report

12.01.2017 Equinet belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum vor vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Vakuumpumpenhersteller dürfte sehr solide Eckdaten ausweisen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Er rechnet bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mit einem Plus von jeweils rund 3 Prozent./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.01.2017 Oddo Seydler belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Nordex nach Aussagen zum Auftragseingang auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die für 2016 auf 3,3 Milliarden Euro bezifferten Neuaufträge hätten neben dem Unternehmensziel auch seine Schätzung etwas verfehlt, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Donnerstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit einem auf 2017 verschobenen Projekt in Brasilien, für das der Kunde noch an der Finanzierung arbeite. Der Experte sieht die Nordex-Aktie weiterhin als stark unterbewertet an./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.01.2017 Independent Research belässt Nordex auf 'Halten' - Ziel 21 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Nordex nach dem verfehlten Auftragseingangsziel für 2016 auf "Halten" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach dem zuvor bereits gesenkten Umsatzausblick habe der Windkraftanlagen-Hersteller ein weiteres Ziel für 2016 nicht erreicht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Er fürchtet weiterhin, dass die mittelfristigen Geschäftsziele zu ambitioniert sein könnten./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.01.2017 Goldman belässt Nordex auf 'Conviction Buy List' - Ziel 31 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Nordex auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das verfehlte Unternehmensziel bei den Auftragseingängen 2016 sei zwar wenig hilfreich für die Stimmung gegenüber Aktie, dürfte den Windkraftanlagenhersteller aber nicht weiter belasten, schrieb Analyst Manuel Losa in einer Studie vom Donnerstag. Positiv sei zudem die Auftragslage in den USA./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.