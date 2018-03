 Börsenbericht TecDax: Leichter Aufwärtstrend beim TecDax - MorphoSys gewinnt deutlich

Bis zur Stunde notiert der TecDax-Index am Montag minimale Zuwächse. Die besten Kursentwicklungen verzeichnen MorphoSys, SMA Solar und Sartorius.

TecDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.687 Punkten und damit 0,28 Prozent im Plus. Insgesamt sind 63 Prozent der Werte im Plus und 37 Prozent der Aktien im Minus. Ebenso gewinnt der MDax mit 0,05 Prozent, während der SDax derzeit 0,31 Prozent verliert. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Aixtron mit 38,51 Millionen Euro Umsatz, Siltronic mit 18,02 Millionen Euro und Wirecard mit 16,04 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich heute die Anteilseigner des Biotech-Unternehmens MorphoSys mit 3,10 Prozent, des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar mit 2,72 Prozent und des Biotech-Unternehmens Sartorius mit 2,05 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Spezialmaschinenbauers Aixtron mit 2,95 Prozent, des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 2,46 Prozent und des Medizintechnikunternehmens Dräger mit 1,77 Prozent Rückgang.

Tops

Die Anleger von MorphoSys-Aktien können sich freuen. Aktuell erreicht das Papier des Biotechnologieunternehmens den Stand von 86,50 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,1 Prozent zulegen.

Die Aktie des Solartechnikunternehmens SMA Solar gehört bislang mit einem Anstieg von 2,72 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 55,15 Euro kann sich das Papier des Wechselrichter-Herstellers um klare 1,50 Euro auf 56,65 Euro verbessern.

Bergauf geht es mit dem Sartorius-Wertpapier. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Biotech-Unternehmens 2,40 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 117,10 Euro und macht damit deutliche 2,05 Prozent gut. Zuletzt wurde Sartorius mit 119,50 Euro gehandelt.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Aixtron-Kurs. Bis zur Stunde verliert der Wert des Aachener Unternehmens deutliche 57 Cent und notiert mit 2,95 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,32 Euro. Zuletzt wird Aixtron mit 18,75 Euro gehandelt.

Die Aktie des Gesundheitssoftware-Herstellers CompuGroup gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,46 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 44,80 Euro hat sie sich um 1,10 Euro auf 43,70 Euro verschlechtert.

Abwärts um 1,77 Prozent geht es mit dem Kurs von Dräger-Aktien. Bis zur Stunde verliert der Wert des Medizintechnikunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 84,80 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,50 Euro (1,77 Prozent). Zuletzt wird Dräger mit 83,30 Euro notiert.

Analysten-Report

19.03.2018 Commerzbank belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 62,50 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Mit Blick auf das laufende Jahr habe sich der IT-Dienstleister vorsichtig geäußert, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dränge sich ihm der Eindruck auf, dass das Umsatzziel zu Lasten der Margen gehen könnte./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.03.2018 Berenberg hebt Ziel für RIB Software auf 40 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RIB Software von 28 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kooperation mit Microsoft und der Ausblick für 2018 des Bausoftware-Anbieters seien Kurstreiber, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt RIB Software auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RIB Software nach dem Unternehmensausblick für 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Ausblick des Bausoftware-Anbieters beinhalte Investitionen von 3 Millionen Euro in die Cloud-Initiative MTWO - eine Partnerschaft mit Microsoft -, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses könnte zum Industriestandard im Bau-Massenmarkt werden./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Commerzbank belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Tenor sei positiv gewesen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen vom Blutkrebsantikörper MOR208 habe das Management die Aufmerksamkeit auch stark auf MOR106 gegen entzündliche Hauterkrankungen gelenkt./ag/mis Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

