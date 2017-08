 Börsenbericht TecDax: Leichter Aufwärtstrend beim TecDax - S&T AG gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.275 Punkten und hat damit 0,7 Prozent zugelegt. 80 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 20 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 1,33 Prozent als auch der SDax mit 0,74 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute MorphoSys mit 17,33 Millionen Euro Umsatz, United mit 15,78 Millionen Euro und Pfeiffer Vacuum mit 14,08 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Systemhaus S&T AG mit 6,78 Prozent, des Netzwerkausrüsters ADVA mit 4,76 Prozent und des Telekommunikationsanbieters Telefónica mit 3,07 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 2,41 Prozent, des Biotech-Unternehmens MorphoSys mit 2,35 Prozent und des Aachener Unternehmens Aixtron mit 0,51 Prozent Verlust.

Tops

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von S&T AG. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Technologiekonzern 98 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 14,46 Euro und macht damit sehr klare 6,78 Prozent gut. Zuletzt wurde S&T AG mit 15,44 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von ADVA. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Telekomausrüsters den aktuellen Stand von 6,69 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 4,76 Prozent verbessern.

Die Aktie des Telekommunikationsanbieters Telefónica, die beim letzten Börsenschluss mit 4,50 Euro notierte, zeigt mit 3,07 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 4,64 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Aktionäre von CompuGroup können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Gesundheitssoftware-Herstellers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 49,84 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,41 Prozent verschlechtert. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters seien verhalten ausgefallen, schrieb Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag. In Erwartung höherer Umsätze mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte im kommenden Jahr habe er jedoch sein Kursziel erhöht.

Abwärts um 2,35 Prozent geht es mit dem Kurs von MorphoSys. Aktuell verliert der Wert des Biotech-Unternehmens, der am vorigen Börsentag mit 61,16 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,44 Euro (2,35 Prozent). Zuletzt wird MorphoSys mit 59,72 Euro notiert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Antikörperspezalist habe die Erwartungen mit den Ergebnissen des zweiten Quartals erfüllt, schrieb Analyst Tim Woodward in einer am Freitag vorgelegten Studie.

Die Aktie des Aachener Unternehmens Aixtron gehört mit einer negativen Entwicklung von 0,51 Prozent gleichfalls zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 7,30 Euro hat sie sich um 4 Cent unwesentlich auf 7,26 Euro unwesentlich verschlechtert.

Analysten-Report

04.08.2017 Barclays belässt Nordex auf 'Underweight' - Ziel 11 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das zweite Quartal sei wohl nicht der Anfang einer Trendwende gewesen, schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Freitag. Der Auftragsbestand für Windturbinen sei gesunken und die Jahresziele seien nicht risikolos. Vos liegt mit seinen operativen Gewinnschätzungen für 2018 um 10 Prozent unter dem Marktkonsens./ag/das Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.08.2017 Berenberg hebt Ziel für Compugroup Medical auf 53 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters seien verhalten ausgefallen, schrieb Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag. In Erwartung höherer Umsätze mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte im kommenden Jahr habe er jedoch sein Kursziel erhöht./edh/das Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.08.2017 Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Antikörperspezalist habe die Erwartungen mit den Ergebnissen des zweiten Quartals erfüllt, schrieb Analyst Tim Woodward in einer am Freitag vorgelegten Studie./ag/das Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.08.2017 Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum an - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen von 132 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margen des Vakuumpumpen-Herstellers seien im zweiten Quartal deutlich besser als auf den ersten Blick ausgefallen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Freitag. Insgesamt sei die operative Dynamik weiterhin beachtlich und das Unternehmen gewinne Marktanteile. Er setzte daher seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die kommenden Jahre hoch./ck/zb Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.