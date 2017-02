 Börsenbericht TecDax: Positiver Trend im TecDax - Evotec legt dramatisch zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 1.870 Punkten und hat damit 0,68 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 67 Prozent der Werte im Plus und 33 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,54 Prozent als auch der SDax mit 0,61 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Evotec mit 13,66 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 7,74 Millionen Euro und Sartorius mit 7,48 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Biotechkonzerns Evotec mit 9,05 Prozent, des Software-Unternehmens RIB mit 5,47 Prozent und des Biotechnologieunternehmens Sartorius mit 3,35 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger MEDIGENE mit 1,12 Prozent, des Mobilfunkanbieters Telefónica mit 0,94 Prozent und des TK-Anbieters Drillisch mit 0,67 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Evotec. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index deutlich spürbar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Wirkstoffentwicklers den aktuellen Stand von 7,49 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 9,05 Prozent verbessern. Die DZ Bank hat die Einstufung für Evotec nach dem Einstieg des strategischen Investors Novo A

Die Aktie des Software-Unternehmens RIB, die beim letzten Börsenschluss mit 12,33 Euro notierte, zeigt mit 5,47 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 13,01 Euro eine positive Entwicklung. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für RIB Software nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der auf die Baubranche ausgerichtete Software-Anbieter habe seine Prognosen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Freitag. Angesichts der dynamisch anziehenden IT-Ausgaben in der Branche ergäben sich für das Unternehmen reichlich Wachstumsmöglichkeiten.

Um 3,35 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Sartorius. Aktuell gewinnt der Wert des Biotechnologieunternehmens klare 2,21 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 66,04 Euro. Zuletzt wird Sartorius mit 68,25 Euro gehandelt. Das Analysehaus Warburg Research hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 80 Euro angehoben. Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers habe sich in den vergangenen 12 Monaten schlechter als der Technologiewerte-Index TecDax entwickelt und nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen sowie einem enttäuschenden Ausblick einen weiteren Rückschlag erlitten, schrieb Analyst Michael Heider in einer Studie vom Freitag. Letzterer werde aber überbewertet und habe kaum Einfluss auf die mittelfristige Bewertung der Aktie, die nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete.

Flops

Die Anleger von MEDIGENE können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 13,29 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,12 Prozent verschlechtert.

Gering bergab geht es ebenso mit dem Kurs der Telefónica. Derzeit verliert der Wert des Telekommunikationsanbieters, der beim letzten Börsenschluss mit 3,81 Euro notierte, 4 Cent (0,94 Prozent). Zuletzt wird Telefónica mit 3,78 Euro gehandelt.

Die Aktie des Mobilfunkanbieters Drillisch gehört mit einem Minus von 0,67 Prozent gleichfalls zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 41,63 Euro hat sie sich um 28 Cent geringfügig auf 41,35 Euro geringfügig verschlechtert.

Analysten-Report

10.02.2017 Commerzbank belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2016/17 auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Medizinechnikhersteller habe unter anderem dank gute Geschäfte im Bereich Augenheilkunde positiv überrascht, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Freitag. Seine Schätzungen für das Gesamtjahr blieben aber unverändert./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.02.2017 HSBC hebt Ziel für Jenoptik auf 20 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Jenoptik nach vorläufigen Zahlen von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des Technologiekonzerns zum vergangenen Jahr seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen und der Ausblick für 2017 deute auf weiteres dynamisches Wachstum hin, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Freitag. Der Experte hob seine Schätzungen für 2017 und das Folgejahr. Die Wachstumsperspektiven seien aber im Kurs bereits eingepreist./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.02.2017 Warburg Research belässt Cancom auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Cancom nach vorläufigen Zahlen zum Schlussquartal 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Resultate des IT-Dienstleisters zeigten eine gegenüber dem Vorquartal deutlich beschleunigte Umsatzdynamik, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Freitag. Die Marge habe unter der Einstellung vieler neuer Vertriebsleute gelitten, die aber das künftige Umsatzwachstum antreiben sollten./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.02.2017 Warburg Research hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 80 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 80 Euro angehoben. Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers habe sich in den vergangenen 12 Monaten schlechter als der Technologiewerte-Index TecDax entwickelt und nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen sowie einem enttäuschenden Ausblick einen weiteren Rückschlag erlitten, schrieb Analyst Michael Heider in einer Studie vom Freitag. Letzterer werde aber überbewertet und habe kaum Einfluss auf die mittelfristige Bewertung der Aktie, die nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

