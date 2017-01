 Börsenbericht TecDax: Positiver Trend im TecDax

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 1.849 Punkten und hat damit 0,42 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 60 Prozent der Werte im Plus und 40 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,43 Prozent als auch der SDax mit 0,56 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina United mit 9,03 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 7,45 Millionen Euro und mit 6,48 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Internetproviders United mit 2,13 Prozent, des Optoelektronikkonzerns Jenoptik mit 1,65 Prozent und des IT-Infrastrukturunternehmens Cancom mit 1,11 Prozent Kursgewinn. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Softwareunternehmens Software AG mit 1,53 Prozent, des Biotechunternehmens Evotec mit 0,92 Prozent und des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 0,83 Prozent Verlust.

Tops

Um 2,13 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von United. Aktuell gewinnt der Wert des Internetproviders klare 82 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 38,34 Euro. Zuletzt wird United mit 39,16 Euro gehandelt.

Die Aktionäre von Jenoptik können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Technologieunternehmens den aktuellen Stand von 16,37 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,65 Prozent zulegen.

Der Wert des IT-Systemspezialisten Cancom gehört heute mit einem Plus von 1,11 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 43,87 Euro kann sich das Papier des IT-Infrastrukturunternehmens um klare 49 Cent auf 44,35 Euro verbessern.

Flops

Die Aktie des Softwareunternehmens Software AG gehört mit einem Minus von 1,53 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 34,10 Euro hat sie sich um 52 Cent auf 33,58 Euro verschlechtert.

Unmerklich abwärts geht es auch mit dem Wert der Evotec. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Pharmaunternehmens 7 Cent (0,92 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 7,84 Euro des Vortages. Zuletzt wird Evotec mit 7,77 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von CompuGroup. Bisher fällt die Aktie des Gesundheitssoftware-Herstellers minimal auf den aktuellen Stand von 37,60 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,83 Prozent unmerklich verschlechtert.

Analysten-Report

11.01.2017 Berenberg belässt Xing auf 'Buy' - Ziel 217 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Xing auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Die letztjährig schwache Entwicklung europäischer Medienwerte sollte sich 2017 ändern, schrieb Analyst Robert Berg in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Wichtig bleibe die Auswahl der Einzeltitel. Das Online-Karrierenetzwerk Xing biete ein hohes Wachstum zu einem vernünftigen Preis./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.01.2017 Goldman senkt Ziel für Drillisch auf 44,20 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Drillisch von 46,00 auf 44,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Mobilfunkdiscounter United Internet und Drillisch böten die gleiche Netzwerkqualität wie Telefonica Deutschland und seien deutlich attraktiver bewertet./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.01.2017 Goldman senkt Ziel für United Internet auf 45 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Mobilfunkdiscounter United Internet und Drillisch böten die gleiche Netzwerkqualität wie Telefonica Deutschland und seien deutlich attraktiver bewertet./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.01.2017 Goldman senkt Telefonica Deutschland auf 'Sell' - Hebt Ziel an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3,90 auf 4,00 Euro angehoben. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Telefonica Deutschland erscheine indes mangels eines eigenen Festnetzes mit Blick auf das Mobilfunkgeschäft verwundbar. Zudem habe sich die Aktie zuletzt überdurchschnittlich entwickelt./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

