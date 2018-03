 Börsenbericht TecDax: TecDax auf leichtem Abwärtstrend - GFT verschlechterte sich deutlich

Bei Handelsschluss realisierte der TecDax-Index am Freitag geringe Rückgänge. Am besten performten Aixtron, Qiagen und RIB.

TecDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer TecDax notierte am Ende des Handelstages bei 2.679 Punkten und hatte damit 0,68 Prozent verloren. 27 Prozent der Aktien zeigten bei Handelsschluss eine positive und 73 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,54 Prozent als auch der SDax mit 0,91 Prozent registrierten bei Handelsschluss ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Wirecard mit 42,19 Millionen Euro Umsatz, Aixtron mit 35,57 Millionen Euro und Siltronic mit 30,79 Millionen Euro.

Am meisten freuen gewannen sich bei Börsenschluss die Anteilseigner des Aachener Unternehmens Aixtron mit 1,52 Prozent, des Biotech-Unternehmens Qiagen mit 1,28 Prozent und des Softwareentwicklers RIB mit 1,26 Prozent Kursgewinn. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters GFT mit 3,15 Prozent, des Zahlungsabwicklers Wirecard mit 2,52 Prozent und des IT-Systemhauss Bechtle mit 2,34 Prozent Rückgang.

Tops

Um 1,52 Prozent bergauf ging es bis zum Ende des Parketthandels mit dem Aixtron-Kurs. Bei Ende des Parketthandels gewann der Wert des Spezialmaschinenbauers gute 29 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,05 Euro. Zuletzt wurde Aixtron mit 19,34 Euro gehandelt.

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Qiagen, die beim letzten Börsenschluss mit 27,36 Euro notierte, zeigte mit 1,28 Prozent Plus und einem Kurswert von 27,71 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern des RIB-Anteilscheines. Bei Handelsschluss konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index deutlich zulegen. Zuletzt erreichte der Wert des Software-Unternehmens den Stand von 35,24 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 1,26 Prozent verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des GFT-Wertpapieres. Bis zum Handelsschluss fiel die Aktie des IT-Dienstleisters auf den Stand von 14,43 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 3,15 Prozent verschlechtert.

Die Anleger des Wirecard-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Ende des Parketthandels gab der Anteilschein des Zahlungsspezialisten klar nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 99,92 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,52 Prozent verschlechtert.

Nach unten ging es heute mit dem Bechtle-Kurs. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des Soft- und Hardware-Händlers deutliche 1,65 Euro und verzeichnete mit 2,34 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 70,40 Euro. Zuletzt wurde Bechtle mit 68,75 Euro gehandelt.

Analysten-Report

16.03.2018 Commerzbank belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Tenor sei positiv gewesen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen vom Blutkrebsantikörper MOR208 habe das Management die Aufmerksamkeit auch stark auf MOR106 gegen entzündliche Hauterkrankungen gelenkt./ag/mis Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Gewinn der Mizuho Bank als Neukunden könnte sich für den Zahlungsabwicker in den kommenden Jahren merklich auszahlen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht noch viele Chancen im Bankenbereich./ag7ajx Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

14.03.2018 JPMorgan hebt Ziel für Morphosys auf 100 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Jahreszahlen von 97 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe einen ermutigenden Bericht zum Zwischenstand der Gespräche über den Antikörper Mor208 mit der US-Medikamentenaufsicht FDA gegeben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei der Weg zur Markteinführung des ersten firmeneigenen Produkts im Jahr 2020 gelegt. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen. Morphosys bleibe innerhalb der kleinen Unternehmen und der Biotechbranche sein Favorit./tav/zb Datum der Analyse: 14.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

14.03.2018 Deutsche Bank hebt Ziel für Morphosys auf 95 Euro - 'Buy'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morphosys von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe gute Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Neuigkeiten zum Blutkrebskandidaten MOR208 wertet er positiv./ag/zb Datum der Analyse: 13.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

