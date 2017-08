 Börsenbericht TecDax: TecDax auf leichtem Abwärtstrend - SLM Solutions bricht ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.252 Punkten und damit 0,3 Prozent im Minus. 33 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 67 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,81 Prozent als auch der SDax mit 0,41 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Evotec mit 35,40 Millionen Euro Umsatz, United mit 34,45 Millionen Euro und Wirecard mit 11,20 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Biotechunternehmens Evotec mit 7,49 Prozent, des Telekomausrüsters ADVA mit 2,99 Prozent und des Social-Network-Betreibers Xing mit 1,90 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien SLM Solutions mit 11,06 Prozent, des Technologiespezialisten Jenoptik mit 4,69 Prozent und MEDIGENE mit 2,58 Prozent Verlust.

Tops

Um 7,49 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Evotec. Aktuell gewinnt der Wert des Wirkstoffentwicklers deutlich spürbare 97 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 13,02 Euro. Zuletzt wird Evotec mit 14,00 Euro gehandelt. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Donnerstag. Der Umsatz liege um 37 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums, der operative Gewinn (Ebitda) sogar um 64 Prozent.

Die Anleger von ADVA können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Glasfaserspezialisten den aktuellen Stand von 6,79 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,99 Prozent zulegen.

Der Wert des Karrierenetzwerks Xing gehört heute mit einem Anstieg von 1,9 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 255,25 Euro kann sich das Papier des Social-Network-Betreibers um klare 4,85 Euro auf 260,10 Euro verbessern.

Flops

Nach unten um 11,06 Prozent geht es mit dem Kurs von SLM Solutions. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 36,80 Euro aus dem Handel gegangen ist, 4,07 Euro (11,06 Prozent). Zuletzt wird SLM Solutions mit 32,73 Euro notiert. Die Commerzbank hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von 3D-Metalldruckern sei schwach, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Donnerstag. Die Aufträge deckten sich zwar mit den Erwartungen, aber das Unternehmen habe im zweiten weniger ausgeliefert als erwartet. Die Prognosen für das Gesamtjahr seien zunehmend in Gefahr.

Die Aktie des Technologiespezialisten Jenoptik gehört mit einem Minus von 4,69 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 24,50 Euro hat sie sich um 1,15 Euro auf 23,35 Euro verschlechtert. Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Sowohl Umsatz, als auch operativer Gewinn (Ebit) und Auftragseingang deckten sich mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst Oliver Pucker in einer Studie vom Donnerstag. In der Analystenkonferenz habe das Management des Herstellers optoelektronischer Geräte und Bauteile zuversichtlich geklungen. Es rechne mit einem starken zweiten Halbjahr.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von MEDIGENE. Bis zur Stunde verliert der Wert klare 25 Cent und notiert mit 2,58 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,85 Euro. Zuletzt wird MEDIGENE mit 9,60 Euro gehandelt.

Analysten-Report

10.08.2017 DZ Bank belässt Drillisch auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro

Die DZ Bank hat die Einstufung für Drillisch nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Die Resultate seien im Rahmen seiner Prognosen ausgefallen und bestätigten den erfolgreichen Wachstumskurs des Mobilfunkdienstleisters, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag./edh/fbr Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.08.2017 Baader Bank belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe mehr umgesetzt als erwartet, beim Ergebnis aber die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen sei derzeit angemessen bewertet./zb/stb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.08.2017 Berenberg belässt Evotec auf 'Hold' - Ziel 13 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Donnerstag. Der Umsatz liege um 37 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums, der operative Gewinn (Ebitda) sogar um 64 Prozent./bek/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.08.2017 Equinet belässt GFT Technologies auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Wie nach der Gewinnwarnung erwartet, habe der IT-Dienstleister ein schwaches zweites Quartal hinter sich gebracht, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Donnerstag. Seine Prognosen für die vorgelegten Kennziffern seien erreicht worden, ergebnisseitig sogar etwas besser ausgefallen./ck/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.