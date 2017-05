 Börsenbericht TecDax: TecDax behauptet sich - Meditec gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.160 Punkten und hat damit 0,22 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 37 Prozent der Werte im Plus und 63 Prozent der Aktien im Minus. Während der SDax ebenfalls mit 0,18 Prozent zulegt, verliert der MDax 0,38 Prozent. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Nordex mit 22,58 Millionen Euro Umsatz, Evotec mit 16,46 Millionen Euro und Drillisch mit 9,93 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Medizintechnikherstellers Meditec mit 4,64 Prozent, des Pharmaunternehmens Evotec mit 2,90 Prozent und des Software-Unternehmens RIB mit 2,22 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Windanlagen-Herstellers Nordex mit 3,62 Prozent, MEDIGENE mit 3,56 Prozent und des Informationstechnologieunternehmens GFT mit 2,80 Prozent Verlust.

Tops

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Meditec. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Medizintechnikherstellers 2,01 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 43,28 Euro und macht damit deutliche 4,64 Prozent gut. Zuletzt wurde Meditec mit 45,29 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Daniel Wendorff hob in einer Studie vom Donnerstag eine starke operative Gewinnmargen (Ebit-Marge) des Medizintechnik-Unternehmens hervor. Das Kurspotenzial sei auf dem aktuellen Kursniveau indes begrenzt.

Der Anteilschein des Pharmaunternehmens Evotec gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 2,9 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 12,42 Euro kann sich das Papier des Biotechkonzerns um klare 36 Cent auf 12,78 Euro verbessern. Die Investmentbank Oddo Seydler hat Evotec von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 9,5 auf 12 Euro angehoben. Das erste Quartal sei zwar stark gewesen und auch der Ausblick erscheine nun konservativ, schrieb Analyst Igor Kim in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktien des Biotechunternehmens seien aber zuletzt bereits sehr gut gelaufen.

Die Anleger von RIB können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Softwareentwicklers den aktuellen Stand von 14,27 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,22 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie des Windrad-Herstellers Nordex gehört mit einem Rückgang von 3,62 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 14,08 Euro hat sie sich um 51 Cent auf 13,57 Euro verschlechtert. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen für das erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Deutlich verfehlte Erwartungen und sehr enttäuschende Auftragseingänge bestätigten seine negative Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst David Vos am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Resultate des Windkraftanlagenbauers. Trotz des bestätigten Ausblicks bleibe er mit seinen Umsatz- und Margenschätzungen darunter.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von MEDIGENE. Bis zur Stunde verliert der Wert deutliche 40 Cent und notiert mit 3,56 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 11,09 Euro. Zuletzt wird MEDIGENE mit 10,70 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von GFT. Aktuell fällt die Aktie des Informationstechnologieunternehmens auf den Stand von 19,63 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,8 Prozent verschlechtert. Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Solide Umsätze hätten im ersten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Donnerstag. Unter dem Strich hätten sich jedoch Umstrukturierungen in Großbritannien und den USA einmalig negativ ausgewirkt. Der Schritt sei jedoch zu begrüßen, weil er im Jahresverlauf dort die Margen antreiben werde.

Analysten-Report

11.05.2017 Barclays belässt Nordex auf 'Underweight' - Ziel 11 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen für das erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Deutlich verfehlte Erwartungen und sehr enttäuschende Auftragseingänge bestätigten seine negative Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst David Vos am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Resultate des Windkraftanlagenbauers. Trotz des bestätigten Ausblicks bleibe er mit seinen Umsatz- und Margenschätzungen darunter./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Equinet belässt Drillisch auf 'Neutral' - Ziel 41 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Drillisch nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Preiserhöhungen hätten bei dem Mobilfunkanbieter zu einer niedrigeren Neukundenzahl geführt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Er schätzt, dass Investoren dies stärker gewichten werden als eine leicht positive Überraschung beim operativen Gewinn (Ebitda)./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Equinet belässt SLM Solutions auf 'Reduce' - Ziel 27,50 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Reduce" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Umsatz sei in Ordnung, unter dem Strich aber sei das erste Quartal für den 3D-Drucker-Hersteller schwach verlaufen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Er schätzt, dass das Geschäft in diesem Jahr einmal mehr erst im späteren Jahresverlauf anziehen wird. Die Aktie bleibe hoch bewertet./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Equinet belässt GFT Technologies auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Solide Umsätze hätten im ersten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Donnerstag. Unter dem Strich hätten sich jedoch Umstrukturierungen in Großbritannien und den USA einmalig negativ ausgewirkt. Der Schritt sei jedoch zu begrüßen, weil er im Jahresverlauf dort die Margen antreiben werde./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

