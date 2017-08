 Börsenbericht TecDax: TecDax behauptet sich - Siltronic bricht ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit mit 2.285 Punkten im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages unverändert. 60 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der MDax mit 0,08 Prozent als auch der SDax mit 0,16 Prozent. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Siltronic mit 13,64 Millionen Euro Umsatz, Evotec mit 8,70 Millionen Euro und S&T AG mit 2,44 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Windrad-Produzenten Nordex mit 3,61 Prozent, des Telekomausrüsters ADVA mit 1,81 Prozent und des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit 1,39 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine Siltronic mit 5,22 Prozent, des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 1,20 Prozent und des Medizintechnikunternehmens Dräger mit 0,77 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Windanlagen-Produzenten Nordex, die beim letzten Börsenschluss mit 12,18 Euro notierte, zeigt mit 3,61 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 12,62 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,81 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von ADVA. Aktuell gewinnt der Wert des Telekomausrüsters klare 12 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 6,62 Euro. Zuletzt wird ADVA mit 6,74 Euro gehandelt.

Die Anleger von MorphoSys können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Biotechnologieunternehmens den aktuellen Stand von 59,87 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,39 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie Siltronic gehört mit einem Minus von 5,22 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 90,00 Euro hat sie sich um 4,70 Euro auf 85,30 Euro verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Wert von SMA Solar. Bis zur Stunde verliert der Wert des Solarspezialisten deutliche 42 Cent und notiert mit 1,2 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 34,46 Euro. Zuletzt wird SMA Solar mit 34,05 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von Dräger. Bisher fällt die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten geringfügig auf den aktuellen Stand von 87,68 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,77 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Analysten-Report

08.08.2017 Barclays belässt Wirecard auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Wirecard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Übernahmewelle bei den Zahlungsabwicklern halte an und sorge für eine Stimmungsaufhellung bei den Anlegern, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Aktien von Wirecard und Paysafe hätten seit Jahresbeginn um jeweils rund 60 Prozent zugelegt. Bei Paysafe könnte die jüngste Offerte der Finanzinvestoren Blackstone und CVC das fundamentale Aufwärtspotenzial begrenzen - am meisten Luft nach oben hätten die digitalen Anbieter Wirecard und Cielo./gl/zb Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.08.2017 Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Medizintechnik-Hersteller habe ordentliche Kennziffern abgeliefert, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Dienstag. Carl Zeiss biete hochqualitative, innovative Produkte und agiere in einem attraktiven Wachstumsmarkt. Als nächsten Kurstreiber setze er auf mögliche Zukäufe./edh/tih Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 Deutsche Bank hebt Evotec auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Die Deutsche Bank hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein neues Ziel von 16 Euro genannt. Das Biotech-Unternehmen sei weltweit führend bei der Wirkstoffentwicklung, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Montag. Die Wachstumsaussichten im Kerngeschäft seien blendend. Seine Gewinnschätzungen hob er für die Jahre ab 2018 um 10 bis 70 Prozent an - auch wegen des wertversprechenden Zukaufs von Aptuit./tih/zb Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 Deutsche Bank belässt SLM Solutions auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SLM Solutions vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp rechnet in einer Studie vom Montag mit durchwachsenen Resultaten für das zweite Quartal. Der deutlich erholte Auftragseingang sei positiv. Die schwache Auftragslage des 3D-Drucker-Herstellers zum Jahresauftakt dürfte aber Spuren bei der Ergebnisentwicklung hinterlassen haben./ag/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.