 Börsenbericht TecDax: TecDax fast regungslos - S&T AG fällt dramatisch ab

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.125 Punkten und damit 0,21 Prozent im Minus. Insgesamt sind 47 Prozent der Werte im Plus und 53 Prozent der Aktien im Minus. Ebenso verliert der MDax mit 0,23 Prozent, während der SDax 0,04 Prozent gewinnt. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Dialog mit 13,36 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 12,75 Millionen Euro und Telefónica mit 9,66 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Softwareentwicklers RIB mit 2,16 Prozent, des Wirkstoffentwicklers Evotec mit 1,87 Prozent und des Windanlagen-Produzenten Nordex mit 0,94 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Technologieanbieter S&T AG mit 3,69 Prozent, des Netzwerkausrüsters ADVA mit 2,44 Prozent und des Laserherstellers Jenoptik mit 2,26 Prozent Verlust.

Tops

Die Anleger von RIB können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Software-Unternehmens den aktuellen Stand von 13,49 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,16 Prozent zulegen.

Um 1,87 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Evotec. Aktuell gewinnt der Wert des Biotechunternehmens klare 21 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 10,99 Euro. Zuletzt wird Evotec mit 11,20 Euro gehandelt.

Die Aktie des Windanlagen-Herstellers Nordex zeigt mit einem Plus von 0,94 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 13,93 Euro gleichermaßen eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 13,80 Euro.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von S&T AG. Aktuell fällt die Aktie des Systemhaus auf den Stand von 12,66 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 3,69 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von ADVA können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Netzwerkausrüsters klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 9,60 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,44 Prozent verschlechtert.

Nach unten um 2,26 Prozent geht es mit dem Kurs von Jenoptik. Aktuell verliert der Wert des Optoelektronikkonzerns, der am vorigen Börsentag mit 26,08 Euro aus dem Handel gegangen ist, 59 Cent (2,26 Prozent). Zuletzt wird Jenoptik mit 25,49 Euro notiert.

Analysten-Report

08.05.2017 HSBC belässt Telefonica Deutschland auf 'Hold' - Ziel 4,10 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Das erste Quartal des Telekomanbieters habe die gute Verfassung des deutschen Mobilfunkmarktes bestätigt, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Montag. Die Aktie sei allerdings auch schon angemessen bewertet./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.05.2017 Baader senkt Ziel für Dialog Semiconductor auf 46 Euro - 'Hold'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor vor Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Resultaten des Großkunden Apple habe er seine Schätzungen für das erste Halbjahr angepasst, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dessen iPhone 7 scheine schneller als erwartet nachzulassen. Er glaube aber weiterhin an neuen Schwung im zweiten Halbjahr durch das Nachfolgemodell./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.05.2017 Deutsche Bank belässt Telefonica Deutschland auf 'Hold'

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Zwar sei der Konzern etwas schwächer als erwartet ins Jahr gestartet, an seiner Prognose für das operative Gesamtjahresergebnis (Ebitda) ändere sich aber kaum etwas, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer Studie vom Montag./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.05.2017 Commerzbank belässt SLM Solutions auf 'Reduce' - Ziel 24 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für SLM Solutions vor Zahlen am 11. Mai auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der rechne damit, dass der 3D-Drucker-Hersteller eher schwach in das Jahr 2017 gestartet ist, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. Der Umsatz dürfte im Jahresvergleich zwar zugelegt haben, beim operativen Ergebnis (Ebitda) erwartet Pehl aber einen höheren Verlust und zudem nur Auftragseingänge in gleichgebliebener Höhe./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.