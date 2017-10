 Börsenbericht TecDax: TecDax fast regungslos

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert bislang bei 2.485 Punkten und hat damit 0,11 Prozent verloren. Insgesamt sind 40 Prozent der Werte im Plus und 60 Prozent der Aktien im Minus. Ebenso verliert der MDax mit 0,11 Prozent, während aktuell der SDax 0,06 Prozent gewinnt. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Wirecard mit 10,04 Millionen Euro Umsatz, Evotec mit 2,92 Millionen Euro und Aixtron mit 2,04 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen derzeit die Anteilscheine des Gesundheitssoftware-Herstellers CompuGroup mit 2,09 Prozent, des Telekomausrüsters ADVA mit 1,38 Prozent und des Biotech-Unternehmens Sartorius mit 1,15 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine IT-Unternehmens GFT mit 2,91 Prozent, des Mobilfunkanbieters Telefónica mit 1,84 Prozent und des Technologieanbieter S&T AG mit 1,34 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben geht es mit dem CompuGroup-Wertpapier. Aktuell gewinnt die Aktie des Spezialsoftware-Herstellers 97 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 46,66 Euro und macht damit deutliche 2,09 Prozent gut. Zuletzt wurde CompuGroup mit 47,63 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern des ADVA-Anteilscheines. Derzeit kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Glasfaserspezialisten den Stand von 5,50 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 1,38 Prozent verbessern.

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Sartorius, die beim letzten Börsenschluss mit 79,24 Euro notierte, zeigt mit 1,15 Prozent Plus und einem Kurswert von 80,15 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Abwärts um 2,91 Prozent geht es mit dem Kurs von GFT-Aktien. Aktuell verliert der Wert des IT-Dienstleisters, der am vorigen Börsentag mit 13,58 Euro aus dem Handel gegangen ist, 40 Cent (2,91 Prozent). Zuletzt wird GFT mit 13,18 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Telefónica-Wertpapieres. Derzeit fällt die Aktie des TK-Anbieters auf den Stand von 4,43 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,84 Prozent verschlechtert.

Die Anleger des S&T AG-Anteilscheines können sich nicht freuen. Derzeit gibt die Aktie des Technologieanbieter deutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 16,22 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,34 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

24.10.2017 HSBC hebt Ziel für Software AG auf 42 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Software AG nach Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Hersteller habe zwar enttäuscht, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer Studie vom Dienstag. Allerdings bereite sich das Unternehmen auf zukünftiges Wachstum im Geschäft mit der Vernetzung von Geräten im "Internet der Dinge" vor. Noch sei es gleichwohl zu früh, in dieses günstige Szenario zu investieren./la/das Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.10.2017 Equinet belässt Aixtron auf 'Accumulate' - Ziel 11,60 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Aixtron nach einer Verkaufsgenehmigung in den USA und vor Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 11,60 Euro belassen. Der Spezialmaschinenbauer habe den nun von der US-Behörde für Auslandsinvestitionen (CFIUS) genehmigten Verkauf seines US-Geschäfts mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips samt Kaufpreis bereits im Mai angekündigt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Dienstag. Mit Blick auf den Quartalsausweis am 26. Oktober sieht er Aixtron auf gutem Weg, das obere Ende seiner Zielspanne für den Jahresumsatz zu erreichen./ck/zb Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.10.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Drägerwerk auf 95 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Drägerwerk vor Zahlen zum dritten Quartal von 93 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz dürfte um 3 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnik-Unternehmens sieht er 9 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum./edh/gl Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.10.2017 Warburg Research belässt Aixtron auf 'Sell' - Ziel 7 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron nach der Freigabe des Spartenverkaufs in den USA auf "Sell" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Dekonsolidierung des Geschäfts mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips habe er bereits in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Dienstag./ag/oca Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.