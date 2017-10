 Börsenbericht TecDax: TecDax gewinnt leicht - Evotec gewann deutlich

FrankfurtDer TecDax lag bei Handelsende bei 2.539 Punkten und damit 0,49 Prozent im Plus. Insgesamt waren 63 Prozent der Werte im Plus und 37 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,26 Prozent als auch der SDax mit 0,02 Prozent realisierten bei Börsenschluss ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Evotec mit 21,97 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 21,61 Millionen Euro und Siltronic mit 17,77 Millionen Euro.

Am meisten freuen gewannen sich bei Börsenschluss die Anteilseigner des Biotechunternehmens Evotec mit 4,35 Prozent, Siltronic mit 3,35 Prozent und des Biotechnologie-Unternehmen MEDIGENE mit 2,81 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Halbleiterherstellers Aixtron mit 3,54 Prozent, des Biotechnologieunternehmens Sartorius mit 2,67 Prozent und des Technologiekonzern S&T AG mit 1,70 Prozent Rückgang.

Tops

Bergauf ging es mit dem Evotec-Wertpapier. Bei Ende des Parketthandels gewann die Aktie des Biotechkonzerns 90 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 20,70 Euro und machte damit gute 4,35 Prozent gut. Zuletzt wurde Evotec mit 21,60 Euro gehandelt.

Der Anteilschein Siltronic gehörte bei Börsenschluss mit einer Steigerung von 3,35 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 110,45 Euro konnte sich das Papier um klare 3,70 Euro auf 114,15 Euro verbessern. Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Siltronic vor Zahlen von 115 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne fast über den gesamten europäischen Technologiesektor hinweg mit einer starken Nachfrage im dritten Quartal, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer Branchenstudie vom Montag. Gegenwind könnte allerdings von der jüngsten Dollarabwertung gekommen sein. Von ASML und dem Waferhersteller Siltronic allerdings erwarte er eine solide Drittquartalsbilanz und ermutigende Kommentare mit Blick auf das Jahr 2018.

Die Aktionäre von MEDIGENE-Aktien konnten sich freuen. Bei Börsenschluss erreichte das Papier des Biotechnologie-Unternehmen den Stand von 13,18 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,81 Prozent zulegen.

Flops

Abwärts um 3,54 Prozent ging es mit dem Kurs von Aixtron-Aktien. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des Spezialmaschinenbauers, der am vorigen Börsentag mit 11,44 Euro aus dem Handel gegangen ist, 41 Cent (3,54 Prozent). Zuletzt wurde Aixtron mit 11,03 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Sartorius-Wertpapieres. Bis zum Handelsschluss fiel die Aktie des Biotech-Unternehmens auf den Stand von 81,64 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,67 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner des S&T AG-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Ende des Handelstages gab der Wert des IT-Dienstleisters klar nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 18,47 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,7 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

16.10.2017 Commerzbank belässt SLM Solutions auf 'Reduce' - Ziel 24 Euro

Die Commerzbank hat die Aktie des 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions nach einem Großauftrag aus China vorerst auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Adrian Pehl kündigte in einer Studie vom Montag allerdings eine Überprüfung seiner Anlageempfehlung an. Da die Auftragsdynamik in China sehr stark zu sein scheine, könnten die Anleger eine weiterhin nicht auszuschließende Gewinnwarnung des Unternehmens in zeitlicher Nähe zur diesjährigen Branchenmesse ignorieren./gl/la Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.10.2017 Barclays hebt Ziel für Telefonica Deutschland an - 'Equal Weight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland vor Zahlen von 4,30 auf 4,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick ist zuversichtlich für das dritte Quartal und erwartet nur begrenzte Auswirkungen der durch die Europäische Union gesenkten Roaminggebühren auf die Telekommunikationsunternehmen. Der digitale Wandel sollte sowohl die operativen Ergebnisse (Ebitda) als auch die freien Barmittelzuflüsse moderat steigen lassen, schrieb er in einer Branchenstudie vom Montag./gl/ag Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.10.2017 Barclays hebt Ziel für United Internet auf 75 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet vor Zahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Maurice Patrick ist zuversichtlich für das dritte Quartal und erwartet nur begrenzte Auswirkungen der durch die Europäische Union gesenkten Roaminggebühren auf die Telekommunikationsunternehmen. Der digitale Wandel sollte sowohl die operativen Ergebnisse (Ebitda) als auch die freien Barmittelzuflüsse moderat steigen lassen, schrieb er in einer Branchenstudie vom Montag. United Internet gehöre zu den Unternehmen, die sich stark präsentieren dürften./gl/ag Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.10.2017 Barclays hebt Ziel für Drillisch auf 75 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Drillisch vor Zahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Maurice Patrick ist zuversichtlich für das dritte Quartal und erwartet nur begrenzte Auswirkungen der durch die Europäische Union gesenkten Roaminggebühren auf die Telekommunikationsunternehmen. Der digitale Wandel sollte sowohl die operativen Ergebnisse (Ebitda) als auch die freien Barmittelzuflüsse moderat steigen lassen, schrieb er in einer Branchenstudie vom Montag./gl/ag Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.