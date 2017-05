 Börsenbericht TecDax: TecDax gewinnt leicht - S&T AG mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.115 Punkten und hat damit 1,02 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 80 Prozent der Werte im Plus und 20 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,60 Prozent als auch der SDax mit 0,81 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Aixtron mit 10,72 Millionen Euro Umsatz, ADVA mit 10,36 Millionen Euro und Dialog mit 9,65 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Technologiekonzern S&T AG mit 4,74 Prozent, IT-Unternehmens GFT mit 3,47 Prozent und des Technologieunternehmens Jenoptik mit 3,32 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Netzwerkausrüsters ADVA mit 1,99 Prozent, des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 1,81 Prozent und MEDIGENE mit 1,66 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Systemhaus S&T AG, die beim letzten Börsenschluss mit 12,99 Euro notierte, zeigt mit 4,74 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 13,60 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von GFT. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des IT-Dienstleisters den aktuellen Stand von 19,39 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 3,47 Prozent verbessern.

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Jenoptik. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Laserproduzenten 82 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 24,71 Euro und macht damit deutliche 3,32 Prozent gut. Zuletzt wurde Jenoptik mit 25,53 Euro gehandelt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von ADVA. Aktuell fällt die Aktie des Glasfaserspezialisten auf den Stand von 9,89 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,99 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von SMA Solar können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Solartechnikunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 23,33 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,81 Prozent verschlechtert.

Nach unten um 1,66 Prozent geht es mit dem Kurs von MEDIGENE. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 11,48 Euro aus dem Handel gegangen ist, 19 Cent (1,66 Prozent). Zuletzt wird MEDIGENE mit 11,29 Euro notiert.

Analysten-Report

02.05.2017 Deutsche Bank belässt Qiagen auf 'Buy'

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen auf "Buy" belassen. Das Biotech-Unternehmen dürfte ein gutes erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie vom Dienstag. Die Ziele für 2017 sollten bestätigt werden, was auf eine anziehende Geschäftsdynamik in den kommenden Quartalen spreche. Nach wie vor sei das Papier recht attraktiv bewertet./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Drägerwerk auf 91 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Drägerwerk vor endgültigen Zahlen zum ersten Quartal und nach einem Analystenwechsel von 60 auf 91 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Margen zeigten in die richtige Richtung, schrieb der nun zuständige Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Dienstag. Wegen erfolgreich umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen habe er seine Gewinnprognosen für den Anbieter von Medizin- und Sicherheitstechnik deutlich erhöht./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 Deutsche Bank belässt Xing auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für die Aktie des Karrierenetzwerk-Betreibers Xing vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Höhere Marketingausgaben bereiteten den Boden für ein weiteres Wachstumsjahr, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer Studie vom Dienstag. Für das erste Jahresviertel prognostiziert die Expertin ein Umsatzplus von 24 Prozent und eine stabile Profitabilität (Ebitda-Marge)./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 Commerzbank belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' - Ziel 132 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das erste Quartal des Vakuumpumpenherstellers stütze seine positive Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.