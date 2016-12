 Börsenbericht TecDax: TecDax im Seitwärtskurs - bricht ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit mit 1.812 Punkten im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages unverändert. Insgesamt sind 43 Prozent der Werte im Plus und 57 Prozent der Aktien im Minus. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Nordex mit 9,83 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 8,57 Millionen Euro und freenet mit 7,94 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Mobilfunkanbieters freenet mit 1,38 Prozent, des Telekommunikationsanbieters Drillisch mit 1,16 Prozent und des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten Dräger mit 1,07 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien mit 4,84 Prozent, IT-Unternehmens GFT mit 2,09 Prozent und Siltronic mit 1,98 Prozent Verlust.

Tops

Um 1,38 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von freenet. Aktuell gewinnt der Wert des Mobilfunkanbieters klare 37 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 26,40 Euro. Zuletzt wird freenet mit 26,77 Euro gehandelt.

Die Aktie des TK-Anbieters Drillisch, die beim letzten Börsenschluss mit 40,78 Euro notierte, zeigt mit 1,16 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 41,25 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von Dräger. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten den aktuellen Stand von 80,56 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 1,07 Prozent verbessern.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von . Bis zur Stunde verliert der Wert klare 59 Cent und notiert mit 4,84 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,18 Euro. Zuletzt wird mit 11,59 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von GFT. Aktuell fällt die Aktie des Informationstechnologieunternehmens auf den Stand von 20,66 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,09 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Siltronic können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 44,50 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,98 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

27.12.2016 DZ Bank belässt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 18 Euro

Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern sei nach dem Neunmonatsbericht auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Die Ernennung von Stefan Träger zum Vorstandsvorsitzenden wertet er positiv. Auch wegen starker Auftragsbestände bleibe er positiv zur moderat bewerteten Jenoptik-Aktie gestimmt./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2016 Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Dialog auf 47 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach der angekündigten Übernahme von InvenSense durch die japanische TDK von 43 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zukaufaktivitäten in der Branche unterstrichen die attraktive Bewertung der Aktie des iPhone-Ausrüsters, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie vom Donnerstag. Sowohl die Wettbewerbsqualität als auch die Wachstumsaussichten von Dialog seien besser als die des Sensor-Herstellers InvenSense. Das neue Kursziel begründete er mit dem starken Dollar, da Dialog in der US-Währung berichtet./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2016 Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 53 Euro

Die Baader Bank hat Nemetschek nach der Übernahmeankündigung für dRofus auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das norwegische Unternehmen vervollständige das Produktportfolio des auf die Baubranche spezialisierten deutschen Software-Anbieters, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Mittwoch. Positiv hob er dabei die Wachstumsraten und Profitabilität von dRofus hervor./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.12.2016 Baader Bank streicht Wirecard von 'Top Stock Ideas'-Liste

Die Baader Bank hat die Aktie von Wirecard von der "Top Stock Ideas"-Liste gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Papier des Zahlungsabwicklers habe sich seit der letzten Aktualisierung vor gut zwei Monaten gut 15 Prozent schlechter als der Vergleichsindex Stoxx Europe 600 entwickelt, hieß es zur Begründung in einer am Dienstag veröffentlichten Studie./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

