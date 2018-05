 Börsenbericht TecDax: TecDax im Seitwärtskurs - freenet fiel dramatisch ab

Bei Ende des Parketthandels realisierte der TecDax-Index am Freitag minimale Rückgänge. Die besten Kursentwicklungen erreichten Wirecard, Cancom und MorphoSys.

TecDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer TecDax notierte bei Ende des Parketthandels mit 2.804 Punkten im Vergleich zum Vortagesschlusskurs unverändert. 30 Prozent der Aktien zeigten bei Handelsschluss eine positive und 70 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,02 Prozent als auch der SDax mit 0,11 Prozent realisierten bei Handelsschluss ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Wirecard mit 65,87 Millionen Euro Umsatz, Sartorius mit 18,48 Millionen Euro und Telefónica mit 16,07 Millionen Euro.

Am meisten gewannen bei Handelsschluss die Anteilscheine des Zahlungsabwicklers Wirecard mit 2,54 Prozent, des IT-Dienstleisters Cancom mit 1,93 Prozent und des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit 1,84 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine freenet mit 8,11 Prozent, des Mobilfunkunternehmens Telefónica mit 6,94 Prozent und des Telekommunikationsanbieters Drillisch mit 3,53 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des IT-Dienstleisters Wirecard, die beim letzten Börsenschluss mit 127,85 Euro notierte, zeigte mit 2,54 Prozent Plus und einem Kurswert von 131,10 Euro eine positive Entwicklung. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Wirecard von 114,50 auf 124 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Nach den endgültigen Ergebnissen des ersten Quartals habe er seine Schätzungen nochmals aufgestockt, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die guten Aussichten für den Zahlungsabwickler seien aber größtenteils eingepreist.

Freude bei den Anlegern des Cancom-Anteilscheines. Beim Handelsende konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Wert des IT-Systemspezialisten den Stand von 92,65 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortag um 1,93 Prozent verbessern.

Bergauf ging es mit dem MorphoSys-Wertpapier. Beim Handelsende gewann der Wert des Biotechnologieunternehmens 1,65 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 89,55 Euro und machte damit klare 1,84 Prozent gut. Zuletzt wurde MorphoSys mit 91,20 Euro gehandelt.

Flops

Abwärts ging es heute mit dem freenet-Kurs. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des Mobilfunkanbieters sehr klare 2,16 Euro und notierte mit 8,11 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 26,63 Euro. Zuletzt wurde freenet mit 24,47 Euro gehandelt.

Die Aktie des Mobilfunkunternehmens Telefónica gehörte mit einem Minus von 6,94 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 3,95 Euro hatte sie sich um 27 Cent auf 3,68 Euro verschlechtert.

Nach unten um 3,53 Prozent ging es mit dem Kurs von Drillisch-Aktien. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des TK-Anbieters, der am vorigen Börsentag mit 62,40 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,20 Euro (3,53 Prozent). Zuletzt wurde Drillisch mit 60,20 Euro notiert.

Analysten-Report

18.05.2018 Oddo BHF belässt Dialog Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 27 Euro

Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Dies Story sei noch nicht vorbei, schrieb Analyst Veysel Taze in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verbindung mit Apple sei gesund und nachhaltig und das Geschäft mit anderen Kunden dürfte auf Sicht einiger Jahre prozentual zweistellig wachsen./ag/bek Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 DZ Bank hebt fairen Wert für Wirecard auf 124 Euro - 'Halten'

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Wirecard von 114,50 auf 124 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Nach den endgültigen Ergebnissen des ersten Quartals habe er seine Schätzungen nochmals aufgestockt, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die guten Aussichten für den Zahlungsabwickler seien aber größtenteils eingepreist./ag/jha/ Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 NordLB hebt Ziel für Nordex auf 12,70 Euro

Die NordLB hat das Ziel für Nordex von 11,50 auf 12,70 Euro angehoben. Das Unternehmen erhalte Rückenwind von der positiven Auftragsentwicklung, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Ertragsrückgänge im ersten Quartal stellten keine Überraschung dar. Im zweiten Halbjahr sei mit Besserung zu rechnen./mf/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

17.05.2018 Goldman lässt Wirecard auf 'Conviction Buy List' - Ziel 145 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Wirecard trotz des starken Kursverlufs nach dem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Resultate des Zahlungsabwicklers hätten seine positive Einschätzung unterstrichen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die hohe Gewinndynamik rechtfertige den Bewertungsaufschlag./ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

