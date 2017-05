 Börsenbericht TecDax: TecDax im Seitwärtskurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.230 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. 37 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 63 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,38 Prozent als auch der SDax mit 0,28 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Evotec mit 9,07 Millionen Euro Umsatz, United mit 6,50 Millionen Euro und Nordex mit 4,93 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Spezialmaschinenbauers Pfeiffer Vacuum mit 1,03 Prozent, des Software-Unternehmens RIB mit 0,85 Prozent und des Zahlungsabwicklers Wirecard mit 0,81 Prozent Kursgewinn. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Telekomausrüsters ADVA mit 1,71 Prozent, des Windanlagen-Produzenten Nordex mit 1,60 Prozent und Siltronic mit 0,95 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Pfeiffer Vacuum. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Maschinenbauers den aktuellen Stand von 122,65 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 1,03 Prozent verbessern.

Die Aktie des Softwareentwicklers RIB zeigt mit einem Plus von 0,85 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 14,25 Euro gleichermaßen eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 14,13 Euro.

Gering bergauf geht es mit dem Kurs der Wirecard. Aktuell gewinnt der Wert des IT-Dienstleisters 45 Cent (0,81 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 55,45 Euro des Vortages. Zuletzt wird Wirecard mit 55,90 Euro gehandelt.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von ADVA. Bis zur Stunde verliert der Wert des Glasfaserspezialisten klare 17 Cent und notiert mit 1,71 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,76 Euro. Zuletzt wird ADVA mit 9,59 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Nordex. Aktuell fällt die Aktie des Windrad-Produzenten auf den Stand von 13,26 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,6 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Siltronic haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index minimal nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 79,23 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,95 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

17.05.2017 Goldman hebt Ziel für Software AG auf 36 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Softwarekonzern habe im ersten Quartal beim Umsatz und dem operativen Gewinn positiv überrascht, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer Studie vom Mittwoch. Er hob daraufhin seine Schätzungen an. Das Profil von Chancen und Risiken bei den Papieren sei aber nach wie vor nicht verlockend./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

17.05.2017 Equinet hebt Drillisch auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Drillisch nach der angekündigten Übernahme durch United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 66 Euro angehoben. Der Zusammenschluss eröffne den Drillisch-Aktionären ein signifikantes Wertsteigerungspotenzial, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Mittwoch. Die künftigen Chancen für den Mobilfunkanbieter unter dem Dach von United Internet überwögen klar mögliche Risiken./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

17.05.2017 Commerzbank belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 4,40 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Aixtron nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Die Roadshow des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers habe einen recht positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Oddo Seydler hebt United Internet auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro

Die Investmentbank Oddo Seydler hat United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 53 Euro angehoben. Die Übernahme des Mobilfunkunternehmens Drillisch dürfte den Wert der Aktien des Internet- und Telekomkonzerns von Beginn an steigern, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet rechnet Silbe mit Einsparungen bis 2025 in Höhe von rund 250 Millionen Euro./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.