 Börsenbericht TecDax: TecDax kann sich gut behaupten - Aixtron im Höhenflug

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.047 Punkten und hat damit 1,49 Prozent gewonnen. Sowohl der MDax mit 1,81 Prozent als auch der SDax mit 1,28 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute United mit 2,23 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 1,99 Millionen Euro und Wirecard mit 1,73 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Halbleiterspezialisten Aixtron mit 4,14 Prozent, des Technologieanbieter S&T AG mit 2,76 Prozent und des Netzwerkausrüsters ADVA mit 2,75 Prozent Zuwachs.

Tops

Die Aktie des Halbleiterherstellers Aixtron gehört heute mit einem Zuwachs von 4,14 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 3,70 Euro kann sich das Papier des Halbleiterspezialisten um klare 15 Cent auf 3,85 Euro verbessern.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von S&T AG. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Technologiekonzern 34 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,31 Euro und macht damit deutliche 2,76 Prozent gut. Zuletzt wurde S&T AG mit 12,65 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von ADVA. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Telekomausrüsters den aktuellen Stand von 10,29 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 2,75 Prozent verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Siltronic. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 62,30 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,17 Prozent verschlechtert.

Der Anteilschein des Medizintechnik-Unternehmens Meditec kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 41,32 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Die Anteilseigner von GFT können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann der Anteilschein geringfügig zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein IT-Unternehmens den Stand von 17,99 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,47 Prozent.

Analysten-Report

24.04.2017 HSBC senkt Software AG auf 'Hold' - Ziel hoch auf 40 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Software AG nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Antonin Baudry nach den Zahlen für das erste Quartal aber von 38 auf 40 Euro an. Das Unternehmen habe gute Resultate vorgelegt und die Markterwartungen übertroffen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Für noch deutlichere Kursgewinne sei es aber zu früh. Dafür müsse das Geschäft mit Integrationssoftware (Sparte DBP) mehr in Schwung kommen und weniger schwanken./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.04.2017 Commerzbank belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien die Lizenzumsätze in Ordnung, während der bereinigte operative Gewinn (Ebit) die Erwartungen klar übertroffen habe, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag. Er zieht ein insgesamt leicht positives Fazit vom Zahlenwerk der Softwareherstellers./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.04.2017 Baader Bank belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für die Aktie der Software AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Kennziffern des Darmstädter Softwareherstellers für das erste Quartal hätten über seinen und den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Freitag. Insbesondere die Sparte Digital Business Platform (DBP) habe unerwartet stark abgeschnitten. Vor dem Hintergrund eines Wachstums der DBP-Lizenzerlöse im zweistelligen Prozentbereich sei das Unternehmen unterbewertet./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.04.2017 Warburg Research hebt Ziel für Jenoptik auf 23,50 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach einer Investorenveranstaltung von 21,00 auf 23,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er glaube daran, dass der Medizintechnikhersteller eine operative Marge (Ebit-Marge) von 12 Prozent übertreffen kann, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Freitag. Dies habe positive Folgen für das Kursziel, sei allerdings im Aktienkurs auch schon vorweg genommen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.