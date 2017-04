 Börsenbericht TecDax: TecDax kann sich gut behaupten - Siltronic mit deutlichen Kursverlusten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.056 Punkten und hat damit 1,96 Prozent zugelegt. Sowohl der MDax mit 2,16 Prozent als auch der SDax mit 1,83 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Siltronic mit 14,28 Millionen Euro Umsatz, Software AG mit 11,23 Millionen Euro und Wirecard mit 9,43 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Technologieanbieter S&T AG mit 4,14 Prozent, des Softwareunternehmens Software AG mit 3,65 Prozent und des Aachener Unternehmens Aixtron mit 3,62 Prozent Anstieg.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von S&T AG. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Systemhaus 51 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,31 Euro und macht damit deutliche 4,14 Prozent gut. Zuletzt wurde S&T AG mit 12,82 Euro gehandelt.

Die Aktie des Softwareunternehmens Software AG gehört heute mit einem Anstieg von 3,65 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 38,88 Euro kann sich das Papier des Softwareunternehmens um klare 1,42 Euro auf 40,30 Euro verbessern. Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Software AG nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Antonin Baudry nach den Zahlen für das erste Quartal aber von 38 auf 40 Euro an. Das Unternehmen habe gute Resultate vorgelegt und die Markterwartungen übertroffen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Für noch deutlichere Kursgewinne sei es aber zu früh. Dafür müsse das Geschäft mit Integrationssoftware (Sparte DBP) mehr in Schwung kommen und weniger schwanken.

Die Aktionäre von Aixtron können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Halbleiterspezialisten den aktuellen Stand von 3,83 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,62 Prozent zulegen. Die Baader Bank hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3,60 auf 5,00 Euro angehoben. Der Spezialmaschinenbauer sei gut positioniert, um vom sichtbaren Wachstumspotenzial bei LED-Chips und besonders leistungsfähigen Halbleitern zu profitieren, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Mittelfristig sollte die Profitabilität von Aixtron den Branchendurchschnitt erreichen, was erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie bedeuten würde.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Wert von Siltronic. Bis zur Stunde verliert der Wert bemerkenswerte 4,84 Euro und notiert mit 7,68 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 63,04 Euro. Zuletzt wird Siltronic mit 58,20 Euro gehandelt.

Die Anleger von MEDIGENE können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein den Stand von 11,11 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,41 Prozent.

Kaum spürbar nach oben geht es mit dem Kurs der Dräger. Aktuell gewinnt der Wert des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten 42 Cent (0,43 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 97,38 Euro des Vortages. Zuletzt wird Dräger mit 97,80 Euro gehandelt.

Analysten-Report

24.04.2017 HSBC senkt Software AG auf 'Hold' - Ziel hoch auf 40 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Software AG nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Antonin Baudry nach den Zahlen für das erste Quartal aber von 38 auf 40 Euro an. Das Unternehmen habe gute Resultate vorgelegt und die Markterwartungen übertroffen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Für noch deutlichere Kursgewinne sei es aber zu früh. Dafür müsse das Geschäft mit Integrationssoftware (Sparte DBP) mehr in Schwung kommen und weniger schwanken./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.04.2017 Commerzbank belässt Sartorius auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe ihn dank einer exzellenten Entwicklung der Sparte Laborsparte-Sparte (LPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Montag. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten stärker zugelegt als gedacht. Wendorff hob zudem den gestiegenen Auftragseingang positiv hervor./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.04.2017 Baader Bank hebt Aixtron auf 'Buy' und Ziel auf 5 Euro

Die Baader Bank hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3,60 auf 5,00 Euro angehoben. Der Spezialmaschinenbauer sei gut positioniert, um vom sichtbaren Wachstumspotenzial bei LED-Chips und besonders leistungsfähigen Halbleitern zu profitieren, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Mittelfristig sollte die Profitabilität von Aixtron den Branchendurchschnitt erreichen, was erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie bedeuten würde./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

24.04.2017 Baader Bank hebt Ziel für Software AG auf 45 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Software AG von 39 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der überraschenden Stärke des Geschäfts mit sogenannter Integrationssoftware (DBP) habe der Softwarehersteller einen soliden Jahresstart hingelegt und die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Montag. Er sieht weiter Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

