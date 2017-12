 Börsenbericht TecDax: TecDax kann sich nicht behaupten - MEDIGENE verschlechtert sich deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.526 Punkten und hat damit 0,48 Prozent verloren. Insgesamt sind 30 Prozent der Werte im Plus und 70 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,25 Prozent als auch der SDax mit 0,15 Prozent notieren heute ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Dialog mit 21,08 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 14,67 Millionen Euro und Evotec mit 13,26 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien des Informationstechnologieunternehmens GFT mit 2,93 Prozent, des Windanlagen-Produzenten Nordex mit 1,90 Prozent und des Biotech-Unternehmens MorphoSys mit 1,21 Prozent Anstieg. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Biotechnologie-Unternehmen MEDIGENE mit 3,28 Prozent, des Biotechnologieunternehmens Qiagen mit 1,96 Prozent und des Wirkstoffentwicklers Evotec mit 1,67 Prozent Rückgang.

Tops

Aufwärts geht es mit dem GFT-Wertpapier. Aktuell gewinnt die Aktie des IT-Dienstleisters 37 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,64 Euro und macht damit gute 2,93 Prozent gut. Zuletzt wurde GFT mit 13,01 Euro gehandelt.

Die Aktie des Windrad-Herstellers Nordex gehört aktuell mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 8,69 Euro kann sich das Papier des Windrad-Produzenten um klare 17 Cent auf 8,85 Euro verbessern.

Die Anleger von MorphoSys-Aktien können sich freuen. Bislang erreicht das Papier des Biotech-Unternehmens den Stand von 75,92 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,21 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmen MEDIGENE gehört mit einer negativen Entwicklung von 3,28 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 13,11 Euro hat sie sich um 43 Cent auf 12,68 Euro verschlechtert.

Nach unten um 1,96 Prozent geht es mit dem Kurs von Qiagen-Aktien. Bislang verliert der Wert des Biotech-Unternehmens, der am vorigen Börsentag mit 26,52 Euro aus dem Handel gegangen ist, 52 Cent (1,96 Prozent). Zuletzt wird Qiagen mit 26,00 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Evotec-Wertpapieres. Bislang fällt die Aktie des Biotechunternehmens auf den Stand von 13,80 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,67 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

20.12.2017 Deutsche Bank senkt Ziel für Dialog Semiconductor - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor von 40 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die schwache Nachfrage nach Apples iPhone, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem steige das Risiko, dass Apple künftig Chips in Eigenregie herstellen und Dialog damit aus dem Rennen sein könnte./ajx/edh Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.12.2017 Warburg Research hebt Ziel für Jenoptik auf 31 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit starken Unternehmensprognosen des Technologie-Konzerns für 2018, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.12.2017 Independent Research erhöht Ziel für Software AG - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Software AG von 45 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Internet der Dinge beflügele die Aktie des Software-Konzerns, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.12.2017 Kepler Cheuvreux hebt Ziel für RIB Software auf 35 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RIB Software nach weiteren Meilensteinen für das Gemeinschaftsunternehmen YTWO von 25 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Chance auf einen Erfolg des Joint Ventures liege nun bei fast 100 Prozent, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei der entscheidende Werte- und Gewinntreiber für den im TecDax notierten Hersteller von Bau- und Architektursoftware./ajx/mis Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.