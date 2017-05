 Börsenbericht TecDax: TecDax kann sich nicht behaupten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.123 Punkten und hat damit 0,29 Prozent verloren. 37 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 63 Prozent eine negative Entwicklung. Ebenso verliert der MDax mit 0,20 Prozent, während der SDax 0,06 Prozent gewinnt. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Dialog mit 9,49 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 7,62 Millionen Euro und Telefónica mit 7,08 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Softwareentwicklers RIB mit 2,69 Prozent, des Pharmaunternehmens Evotec mit 1,82 Prozent und des IT-Dienstleisters GFT mit 1,47 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Telekomausrüsters ADVA mit 2,69 Prozent, des Systemhaus S&T AG mit 2,51 Prozent und des Halbleiterherstellers Dialog mit 1,77 Prozent Rückgang.

Tops

Um 2,69 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von RIB. Aktuell gewinnt der Wert des Softwareentwicklers klare 36 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 13,21 Euro. Zuletzt wird RIB mit 13,56 Euro gehandelt.

Die Aktie des Wirkstoffentwicklers Evotec, die beim letzten Börsenschluss mit 10,99 Euro notierte, zeigt mit 1,82 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 11,19 Euro eine positive Entwicklung.

Freude bei den Anlegern von GFT. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert IT-Unternehmens den aktuellen Stand von 19,64 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 1,47 Prozent verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von ADVA. Aktuell fällt die Aktie des Netzwerkausrüsters auf den Stand von 9,57 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,69 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von S&T AG können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Systemhaus klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 12,81 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,51 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 1,77 Prozent geht es mit dem Kurs von Dialog. Aktuell verliert der Wert des Halbleiterspezialisten, der am vorigen Börsentag mit 43,00 Euro aus dem Handel gegangen ist, 76 Cent (1,77 Prozent). Zuletzt wird Dialog mit 42,24 Euro notiert. Die Baader Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor vor Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Resultaten des Großkunden Apple habe er seine Schätzungen für das erste Halbjahr angepasst, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dessen iPhone 7 scheine schneller als erwartet nachzulassen. Er glaube aber weiterhin an neuen Schwung im zweiten Halbjahr durch das Nachfolgemodell.

Analysten-Report

08.05.2017 HSBC belässt Telefonica Deutschland auf 'Hold' - Ziel 4,10 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Das erste Quartal des Telekomanbieters habe die gute Verfassung des deutschen Mobilfunkmarktes bestätigt, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Montag. Die Aktie sei allerdings auch schon angemessen bewertet./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.05.2017 Baader senkt Ziel für Dialog Semiconductor auf 46 Euro - 'Hold'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor vor Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Resultaten des Großkunden Apple habe er seine Schätzungen für das erste Halbjahr angepasst, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dessen iPhone 7 scheine schneller als erwartet nachzulassen. Er glaube aber weiterhin an neuen Schwung im zweiten Halbjahr durch das Nachfolgemodell./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 HSBC hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 137 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 129 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hersteller von Vakuumpumpen stünden am Beginn eines mehrjährigen Wachstumszyklus im Sektor, der von der Display-Technologie und der anziehenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie getrieben sei, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Freitag. Viele Aktien im Sektor seien bereits angemessen bewertet, weshalb Anleger genau auswählen sollten. Pfeiffer Vacuum biete noch Wertchancen und gehöre daher zu seinen Favoriten. Das Kursziel des Experten liegt damit deutlich über den 110 Euro, die der Konkurrent Busch bietet. Pfeiffer selbst wehrt sich gegen die Offerte, da sie den Preis für zu niedrig hält./zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Berenberg senkt Xing auf 'Hold' - Ziel 217 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Xing nach dem zuletzt starken Lauf der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Freitag. Der Online-Netzwerkbetreiber habe im ersten Quartal einmal mehr überzeugt und sie habe nach wie vor großes Vertrauen in das Management. Das Unternehmen dürfte die 2020er-Ziele erreichen oder sogar übertreffen. Dies stecke allerdings nach dem jüngsten Sprung schon im Kurs. Daher gebe es erst einmal keine weitere Luft nach oben./zb/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.