 Börsenbericht TecDax: TecDax kommt nicht voran - MorphoSys gewinnt deutlich

Minimale Gewinne notiert der TecDax im Vormittagshandel des Montags. Die Liste der Top-Performer wird angeführt von MorphoSys, Sartorius und ADVA.

TecDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer TecDax liegt aktuell bei 2.682 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages unwesentlich verändert. 50 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 50 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite verlieren aktuell sowohl der MDax mit 0,14 Prozent und der SDax mit 0,56 Prozent. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Aixtron mit 22,16 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 9,94 Millionen Euro und Siltronic mit 9,22 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich heute die Anteilseigner des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit 3,58 Prozent, des Biotechnologieunternehmens Sartorius mit 2,31 Prozent und des Netzwerkausrüsters ADVA mit 1,94 Prozent Zuwachs. Die größten Verlierer sind die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Dräger mit 2,30 Prozent, des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 2,01 Prozent und des Soft- und Hardware-Händlers Bechtle mit 1,30 Prozent Rückgang.

Tops

Die Anteilseigner von MorphoSys-Aktien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht das Papier des Biotechnologieunternehmens den Stand von 86,90 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,58 Prozent zulegen.

Um 2,31 Prozent aufwärts geht es aktuell mit dem Sartorius-Kurs. Aktuell gewinnt der Wert des Biotech-Unternehmens deutliche 2,70 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 117,10 Euro. Zuletzt wird Sartorius mit 119,80 Euro gehandelt.

Die Aktie des Telekomausrüsters ADVA, die beim letzten Börsenschluss mit 5,92 Euro notierte, zeigt mit 1,94 Prozent Plus und einem Kurswert von 6,03 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Dräger-Kurs. Aktuell verliert der Wert des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten klare 1,95 Euro und verzeichnet mit 2,3 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 84,80 Euro. Zuletzt wird Dräger mit 82,85 Euro gehandelt.

Die Aktie des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup gehört mit einem Rückgang von 2,01 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 44,80 Euro hat sie sich um 90 Cent auf 43,90 Euro verschlechtert.

Abwärts um 1,30 Prozent geht es mit dem Kurs von Bechtle-Aktien. Derzeit verliert der Wert des IT-Systemhauss, der am vorigen Börsentag mit 69,00 Euro aus dem Handel gegangen ist, 90 Cent (1,3 Prozent). Zuletzt wird Bechtle mit 68,10 Euro notiert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Mit Blick auf das laufende Jahr habe sich der IT-Dienstleister vorsichtig geäußert, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dränge sich ihm der Eindruck auf, dass das Umsatzziel zu Lasten der Margen gehen könnte.

Analysten-Report

19.03.2018 Commerzbank belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 62,50 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Mit Blick auf das laufende Jahr habe sich der IT-Dienstleister vorsichtig geäußert, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dränge sich ihm der Eindruck auf, dass das Umsatzziel zu Lasten der Margen gehen könnte./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.03.2018 Commerzbank belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Tenor sei positiv gewesen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen vom Blutkrebsantikörper MOR208 habe das Management die Aufmerksamkeit auch stark auf MOR106 gegen entzündliche Hauterkrankungen gelenkt./ag/mis Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Gewinn der Mizuho Bank als Neukunden könnte sich für den Zahlungsabwicker in den kommenden Jahren merklich auszahlen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht noch viele Chancen im Bankenbereich./ag7ajx Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

14.03.2018 JPMorgan hebt Ziel für Morphosys auf 100 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Jahreszahlen von 97 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe einen ermutigenden Bericht zum Zwischenstand der Gespräche über den Antikörper Mor208 mit der US-Medikamentenaufsicht FDA gegeben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei der Weg zur Markteinführung des ersten firmeneigenen Produkts im Jahr 2020 gelegt. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen. Morphosys bleibe innerhalb der kleinen Unternehmen und der Biotechbranche sein Favorit./tav/zb Datum der Analyse: 14.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

