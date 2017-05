 Börsenbericht TecDax: TecDax trübt sich ein - Telefónica bricht ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.125 Punkten und hat damit 0,76 Prozent verloren. 27 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 73 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,26 Prozent als auch der SDax mit 0,57 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Telefónica mit 7,60 Millionen Euro Umsatz, MEDIGENE mit 3,16 Millionen Euro und Wirecard mit 2,45 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Spezialsoftware-Herstellers CompuGroup mit 1,29 Prozent, des Netzwerkspezialisten United mit 0,51 Prozent und des Vakuumpumpenbauers Pfeiffer Vacuum mit 0,30 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des TK-Anbieters Telefónica mit 7,28 Prozent, des Soziales Netzwerks Xing mit 3,38 Prozent und des IT-Dienstleisters S&T AG mit 2,74 Prozent Rückgang.

Tops

Die Aktie des Gesundheitssoftware-Herstellers CompuGroup, die beim letzten Börsenschluss mit 44,30 Euro notierte, zeigt mit 1,29 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 44,87 Euro eine positive Entwicklung.

Unmerklich nach oben geht es mit dem Kurs der United. Aktuell gewinnt der Wert des Netzwerkspezialisten 22 Cent (0,51 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 43,55 Euro des Vortages. Zuletzt wird United mit 43,77 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Pfeiffer Vacuum können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann die Aktie unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Vakuumpumpenbauers den Stand von 118,55 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,3 Prozent. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 129 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hersteller von Vakuumpumpen stünden am Beginn eines mehrjährigen Wachstumszyklus im Sektor, der von der Display-Technologie und der anziehenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie getrieben sei, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Freitag. Viele Aktien im Sektor seien bereits angemessen bewertet, weshalb Anleger genau auswählen sollten. Pfeiffer Vacuum biete noch Wertchancen und gehöre daher zu seinen Favoriten. Das Kursziel des Experten liegt damit deutlich über den 110 Euro, die der Konkurrent Busch bietet. Pfeiffer selbst wehrt sich gegen die Offerte, da sie den Preis für zu niedrig hält.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Telefónica. Aktuell fällt die Aktie des TK-Anbieters auf den Stand von 4,28 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um bemerkenswerte 7,28 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Xing können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Social-Network-Betreibers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 211,60 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,38 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 2,74 Prozent geht es mit dem Kurs von S&T AG. Aktuell verliert der Wert des Technologiekonzern, der am vorigen Börsentag mit 13,31 Euro aus dem Handel gegangen ist, 37 Cent (2,74 Prozent). Zuletzt wird S&T AG mit 12,95 Euro notiert.

Analysten-Report

05.05.2017 HSBC hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 137 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 129 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hersteller von Vakuumpumpen stünden am Beginn eines mehrjährigen Wachstumszyklus im Sektor, der von der Display-Technologie und der anziehenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie getrieben sei, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Freitag. Viele Aktien im Sektor seien bereits angemessen bewertet, weshalb Anleger genau auswählen sollten. Pfeiffer Vacuum biete noch Wertchancen und gehöre daher zu seinen Favoriten. Das Kursziel des Experten liegt damit deutlich über den 110 Euro, die der Konkurrent Busch bietet. Pfeiffer selbst wehrt sich gegen die Offerte, da sie den Preis für zu niedrig hält./zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das erste Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tim Woodward in einer Studie vom Donnerstag. In Bezug auf die Pipeline des Biotech-Unternehmens sei in diesem Jahr mit einigen Nachrichten zu rechnen./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 HSBC hebt Ziel für Qiagen auf 32 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum ersten Quartal von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Keppeler lobte in einer Studie vom Donnerstag die starke Margenentwicklung beim Gendiagnostik- und Biotech-Unternehmen sowie den guten Barmittelfluss. Alle Wachstumstreiber seien intakt, und zudem verbessere sich die Dynamik an den Endmärkten. Der Experte hob seine Schätzungen bis 2018 an./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

04.05.2017 Equinet belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Telekom- und Medienunternehmen habe gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Das Fernsehgeschäft komme in Fahrt. Hier dürfte die Kundenzahl weiter steigen./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

