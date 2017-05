 Börsenbericht TecDax: TecDax-Werte laufen schlechter - Telefónica mit deutlichen Kursverlusten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.126 Punkten und damit 0,74 Prozent im Minus. 37 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 63 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,05 Prozent als auch der SDax mit 0,53 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Telefónica mit 35,55 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 12,51 Millionen Euro und United mit 8,37 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Halbleiterherstellers Dialog mit 1,20 Prozent, des Maschinenbauers SLM Solutions mit 0,93 Prozent und des Gesundheitssoftware-Herstellers CompuGroup mit 0,81 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des TK-Anbieters Telefónica mit 6,39 Prozent, des Social-Network-Betreibers Xing mit 5,07 Prozent und des Technologieanbieter S&T AG mit 3,01 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Dialog. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Halbleiterspezialisten den aktuellen Stand von 43,00 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 1,2 Prozent verbessern.

Die Aktie SLM Solutions zeigt mit einem Plus von 0,93 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 39,26 Euro auch eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortag von 38,90 Euro.

Gering aufwärts geht es mit dem Kurs der CompuGroup. Aktuell gewinnt der Wert des Spezialsoftware-Herstellers 36 Cent (0,81 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 44,30 Euro des Vortages. Zuletzt wird CompuGroup mit 44,66 Euro gehandelt. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den getroffenen finanziellen Vereinbarungen zwischen dem Verband praktizierender Ärzte und dem GKV Spitzenverband falle ein Haupthindernis für die landesweite Einführung der Telematik-Infrastruktur (TI) weg, schrieb Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag. Der Experte reduzierte daher seine Prognosen für die Kapitalkosten des auf Arztpraxen fokussierten Software-Anbieters.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Telefónica. Aktuell fällt die Aktie des Mobilfunkunternehmens auf den Stand von 4,32 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um bemerkenswerte 6,39 Prozent verschlechtert. Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland nach Zahlen für das erste Quartal von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 3,70 Euro belassen. Vor allem gewinnseitig habe der Telekommunikationsanbieter die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Freitag. Das TecDax-Unternehmen müsse über eine neue Strategie nachdenken. Angesichts der im Vergleich etwa zu den Aktien der Deutschen Telekom hohen Bewertung sei mittlerweile ein Verkaufsvotum angemessen.

Die Anleger von Xing können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Karrierenetzwerks sehr deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 207,90 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 5,07 Prozent verschlechtert. Die Privatbank Berenberg hat Xing nach dem zuletzt starken Lauf der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Freitag. Der Online-Netzwerkbetreiber habe im ersten Quartal einmal mehr überzeugt und sie habe nach wie vor großes Vertrauen in das Management. Das Unternehmen dürfte die 2020er-Ziele erreichen oder sogar übertreffen. Dies stecke allerdings nach dem jüngsten Sprung schon im Kurs. Daher gebe es erst einmal keine weitere Luft nach oben.

Nach unten um 3,01 Prozent geht es mit dem Kurs von S&T AG. Aktuell verliert der Wert des IT-Dienstleisters, der am vorigen Börsentag mit 13,31 Euro aus dem Handel gegangen ist, 40 Cent (3,01 Prozent). Zuletzt wird S&T AG mit 12,91 Euro notiert.

Analysten-Report

05.05.2017 HSBC hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 137 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 129 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hersteller von Vakuumpumpen stünden am Beginn eines mehrjährigen Wachstumszyklus im Sektor, der von der Display-Technologie und der anziehenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie getrieben sei, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Freitag. Viele Aktien im Sektor seien bereits angemessen bewertet, weshalb Anleger genau auswählen sollten. Pfeiffer Vacuum biete noch Wertchancen und gehöre daher zu seinen Favoriten. Das Kursziel des Experten liegt damit deutlich über den 110 Euro, die der Konkurrent Busch bietet. Pfeiffer selbst wehrt sich gegen die Offerte, da sie den Preis für zu niedrig hält./zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Berenberg senkt Xing auf 'Hold' - Ziel 217 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Xing nach dem zuletzt starken Lauf der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Freitag. Der Online-Netzwerkbetreiber habe im ersten Quartal einmal mehr überzeugt und sie habe nach wie vor großes Vertrauen in das Management. Das Unternehmen dürfte die 2020er-Ziele erreichen oder sogar übertreffen. Dies stecke allerdings nach dem jüngsten Sprung schon im Kurs. Daher gebe es erst einmal keine weitere Luft nach oben./zb/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Berenberg hebt Ziel für Compugroup Medical auf 47 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den getroffenen finanziellen Vereinbarungen zwischen dem Verband praktizierender Ärzte und dem GKV Spitzenverband falle ein Haupthindernis für die landesweite Einführung der Telematik-Infrastruktur (TI) weg, schrieb Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag. Der Experte reduzierte daher seine Prognosen für die Kapitalkosten des auf Arztpraxen fokussierten Software-Anbieters./ajx/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 HSBC hebt Ziel für Compugroup Medical auf 50 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Compugroup von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die geplante Einführung der Telematik-Infrastruktur (TI) im Zusammengang mit der Gesundheitskarte komme voran, schrieb Analyst Jan Keppeler in einer Studie vom Freitag. Der Verzicht auf eine zweite Test-Region bedeutete weniger Konkurrenz für den Softwareanbieter in der frühen Phase. Die nun beschlossene Erstattung an Ärzte für die Anschaffung des notwendigen Konnektors untermauere die ursprünglichen Preisvorstellungen der Compugroup./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.