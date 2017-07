 Börsenbericht TecDax: TecDax zeigt nach oben - Siltronic im Höhenflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer TecDax notiert derzeit bei 2.271 Punkten und hat damit 0,57 Prozent gewonnen. 70 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 30 Prozent eine negative Entwicklung. Während der SDax ebenfalls mit 0,27 Prozent zulegt, verliert der MDax 0,01 Prozent. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Siltronic mit 16,09 Millionen Euro Umsatz, Evotec mit 12,95 Millionen Euro und Dialog mit 10,01 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien Siltronic mit 5,85 Prozent, des Wirkstoffentwicklers Evotec mit 5,29 Prozent und des Halbleiterspezialisten Aixtron mit 4,75 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien des Bausoftwarespezialisten Nemetschek mit 5,65 Prozent, des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten Dräger mit 4,14 Prozent und des Solartechnikunternehmens SMA Solar mit 1,83 Prozent Rückgang.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Siltronic. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein 5,09 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 87,08 Euro und macht damit sehr klare 5,85 Prozent gut. Zuletzt wurde Siltronic mit 92,17 Euro gehandelt. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic nach endgültigen Quartalszahlen von 104 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania verwies in seiner Studie vom Dienstag auf sehr gute Perspektiven im Geschäft mit Silizium-Wafern.

Freude bei den Anlegern von Evotec. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index sehr deutlich zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Biotechunternehmens den aktuellen Stand von 12,35 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um 5,29 Prozent verbessern. Die Privatbank Berenberg hat Evotec nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Kauf des US-Konkurrenten sei eine sinnvolle Transaktion für das Biotech-Unternehmen, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Montag.

Die Aktie des Halbleiterherstellers Aixtron, die beim letzten Börsenschluss mit 7,35 Euro notierte, zeigt mit 4,75 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 7,70 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Nemetschek. Bis zur Stunde verliert der Wert des Bausoftwarespezialisten bemerkenswerte 3,92 Euro und notiert mit 5,65 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 69,42 Euro. Zuletzt wird Nemetschek mit 65,50 Euro gehandelt. Das Analysehaus Warburg Research hat Nemetschek nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 63,50 auf 71,00 Euro angehoben. Das zweite Quartal des Bausoftware-Herstellers habe etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf das zweite Halbjahr seien die Vergleichswerte aber niedrig, so dass die Nachrichtenlage positiv sein und den Aktienkurs stützen dürfte. Das Aufwärtspotenzial zum Kursziel sei derzeit aber begrenzt, begründete der Experte die Abstufung.

Enttäuschung bei den Anlegern von Dräger. Aktuell fällt die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers auf den Stand von 93,40 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 4,14 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von SMA Solar können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Wechselrichter-Herstellers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 30,81 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,83 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

31.07.2017 Equinet belässt RIB Software auf 'Buy' - Ziel 16,50 Euro

Die Investmentbank Equinet hat RIB Software nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Der Bausoftwarehersteller habe im zweiten Quartal gut abgeschnitten und das operative Ergebnis (Ebitda) überraschend deutlich gesteigert, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Montag. Er sieht das Unternehmen daher auf einem guten Weg, mindestens das obere Ende der eigenen Zielspanne für das Jahr zu erreichen./gl/la Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.07.2017 Kepler Cheuvreux startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 67 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Cancom mit "Buy" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der IT-Dienstleister dürfte von den guten Branchenperspektiven, steigenden UT-Budgets und dem wachsenden Einsatz von Cloud-Anwendungen im deutschen Mittelstand profitieren, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag. Zudem sei Cancom auf schnell wachsende IT-Bereiche ausgerichtet, was zu Marktanteilsgewinnen führen sollten./mis/gl Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.07.2017 Warburg hebt Ziel für United Internet auf 62,80 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für United Internet von 54,00 auf 62,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er berücksichtige nun die Synergie-Effekte durch die Drillisch-Übernahme, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Montag./ajx/gl Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.07.2017 Warburg senkt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel hoch auf 71 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Nemetschek nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 63,50 auf 71,00 Euro angehoben. Das zweite Quartal des Bausoftware-Herstellers habe etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf das zweite Halbjahr seien die Vergleichswerte aber niedrig, so dass die Nachrichtenlage positiv sein und den Aktienkurs stützen dürfte. Das Aufwärtspotenzial zum Kursziel sei derzeit aber begrenzt, begründete der Experte die Abstufung./ajx/gl Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.