 Börsenbericht TecDax: Zurückhaltende Kaufimpulse beim TecDax - Nemetschek im Höhenflug

FrankfurtDer TecDax liegt heute bei 2.579 Punkten und damit 1,33 Prozent im Plus. Insgesamt sind 83 Prozent der Werte im Plus und 17 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 1,05 Prozent als auch der SDax mit 0,90 Prozent registrieren aktuell ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Aixtron mit 27,77 Millionen Euro Umsatz, Siltronic mit 27,42 Millionen Euro und Wirecard mit 24,64 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien des Bausoftwarespezialisten Nemetschek mit 7,86 Prozent, des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar mit 5,40 Prozent und des Spezialmaschinenbauers Pfeiffer Vacuum mit 3,88 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Biotechunternehmens Evotec mit 4,11 Prozent, des Softwareentwicklers RIB mit 3,24 Prozent und des IT-Dienstleisters GFT mit 0,97 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern des Nemetschek-Anteilscheines. Bislang kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index hervorragend zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Software-Unternehmens den Stand von 82,65 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 7,86 Prozent verbessern.

Aufwärts geht es mit dem SMA Solar-Wertpapier. Bislang gewinnt der Anteilschein des Wechselrichter-Herstellers 2,15 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 39,80 Euro und macht damit beträchtliche 5,4 Prozent gut. Zuletzt wurde SMA Solar mit 41,95 Euro gehandelt.

Der Wert des Maschinenbauers Pfeiffer Vacuum gehört bislang mit einem Anstieg von 3,88 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 137,85 Euro kann sich das Papier des Maschinenbauers um gute 5,35 Euro auf 143,20 Euro verbessern.

Flops

Die Aktie des Biotechkonzerns Evotec gehört mit einer negativen Entwicklung von 4,11 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 18,02 Euro hat sie sich um 74 Cent auf 17,28 Euro verschlechtert.

Abwärts um 3,24 Prozent geht es mit dem Kurs von RIB-Aktien. Derzeit verliert der Wert des Softwareentwicklers, der am vorigen Börsentag mit 21,14 Euro aus dem Handel gegangen ist, 69 Cent (3,24 Prozent). Zuletzt wird RIB mit 20,45 Euro notiert. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RIB Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 18,50 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bausoftware-Herstellers habe seine Prognose klar übertroffen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Mittwoch. Der erhöhte Ebitda-Zielkorridor für 2017 erscheine immer noch konservativ.

Die Anleger des GFT-Papieres haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zur Stunde gibt die Aktie des Informationstechnologieunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index unmerklich nach. Sie erreicht den Stand von 12,76 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,97 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

01.11.2017 Warburg Research hebt Ziel für RIB Software auf 24 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RIB Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 18,50 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bausoftware-Herstellers habe seine Prognose klar übertroffen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Mittwoch. Der erhöhte Ebitda-Zielkorridor für 2017 erscheine immer noch konservativ./edh/oca Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.11.2017 Warburg Research belässt Xing auf 'Hold' - Ziel 233 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Xing vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 27 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Den Gewinn (EPS) des Karriere-Netzwerks erwartet der Experte 20 Prozent höher./edh/oca Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.10.2017 Baader Bank belässt Jenoptik auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte dank des boomenden Micro-Optik-Geschäfts eine hohe Profitabilität erreicht haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Der Experte rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang. Das Unternehmen dürfte den Ausblick für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern anheben./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.10.2017 RBC Capital belässt Telefonica Deutschland auf 'Underperform'

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Ihm bereite weiterhin das Geschäft unter der Marke O2 Sorgen, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer Studie vom Dienstag. So seien offenbar weitere Kunden in diesem Bereich zu Partneranbietern abgewandert./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.