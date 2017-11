 Börsenbericht TecDax: Zurückhaltende Kaufimpulse beim TecDax - Nemetschek mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAktuell steht der TecDax bei 2.579 Punkten und hat damit 1,33 Prozent zugelegt. 87 Prozent der Aktien zeigen heute eine positive und 13 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 1,19 Prozent als auch der SDax mit 0,93 Prozent realisieren derzeit ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Siltronic mit 20,48 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 18,87 Millionen Euro und Aixtron mit 17,81 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind aktuell die Aktien des Bausoftwarespezialisten Nemetschek mit 5,83 Prozent, des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar mit 4,39 Prozent und des Aachener Unternehmens Aixtron mit 2,80 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Softwareentwicklers RIB mit 5,70 Prozent, des Pharmaunternehmens Evotec mit 2,11 Prozent und des Maschinenbauers SLM Solutions mit 1,03 Prozent Rückgang.

Tops

Aufwärts geht es mit dem Nemetschek-Wertpapier. Aktuell gewinnt der Anteilschein des Bausoftwarespezialisten 4,47 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 76,63 Euro und macht damit sehr klare 5,83 Prozent gut. Zuletzt wurde Nemetschek mit 81,10 Euro gehandelt.

Die Aktie des Solartechnikunternehmens SMA Solar gehört aktuell mit einem Plus von 4,39 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 39,80 Euro kann sich das Papier des Wechselrichter-Herstellers um klare 1,75 Euro auf 41,54 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von Aixtron-Aktien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht das Papier des Aachener Unternehmens den Stand von 13,78 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,8 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktionäre des RIB-Anteilscheines können sich nicht freuen. Aktuell gibt der Wert des Softwareentwicklers bemerkenswert nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 19,93 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 5,7 Prozent verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Evotec-Kurs. Derzeit verliert der Wert des Wirkstoffentwicklers klare 38 Cent und registriert mit 2,11 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 18,02 Euro. Zuletzt wird Evotec mit 17,64 Euro gehandelt.

Die Aktie SLM Solutions gehört mit einem Rückgang von 1,03 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 35,50 Euro hat sie sich um 37 Cent auf 35,14 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

31.10.2017 Baader Bank belässt Jenoptik auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte dank des boomenden Micro-Optik-Geschäfts eine hohe Profitabilität erreicht haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Der Experte rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang. Das Unternehmen dürfte den Ausblick für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern anheben./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

31.10.2017 RBC Capital belässt Telefonica Deutschland auf 'Underperform'

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Ihm bereite weiterhin das Geschäft unter der Marke O2 Sorgen, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer Studie vom Dienstag. So seien offenbar weitere Kunden in diesem Bereich zu Partneranbietern abgewandert./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 Kepler Cheuvreux belässt RIB Software auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RIB Software nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es habe sich um starke Resultate bei dem Bausoftware-Spezialisten gehandelt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag. Die Prognose sei angehoben worden./das/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 UBS belässt RIB Software auf 'Neutral' - Ziel 15,10 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RIB Software nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Die Gewinn- und Verlustentwicklung des Bausoftware-Konzerns sei stark gewesen im dritten Quartal, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion am Montag. Sowohl Umsatz als auch die Ergebnisse hätten über seinen Erwartungen gelegen. Das dürfte insgesamt mehr Gewicht haben als die erneut schwache Barmittel-Entwicklung (Cashflow)./ck/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

