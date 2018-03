 Commerzbank-Aktie - WKN CBK100: Commerzbank legt 1,1 Prozent zu

Mit einer positiven Entwicklung von 1,1 Prozent gehörte das Wertpapier des Finanzdienstleisters Commerzbank zu den Performance-Besten des Tages. Am Ende des Handelstages wurde die Aktie mit 12,85 Euro notiert.

Commerzbank

FrankfurtDie Aktie des Kreditinstituts Commerzbank, die beim letzten Börsenschluss mit 12,71 Euro notierte, zeigte mit klaren 1,12 Prozent Plus und einem Kurswert von 12,85 Euro eine positive Entwicklung.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 1,12 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Börsenschluss auf Platz vier im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.478 Punkten (minus 0,39 Prozent). Damit entwickelte sich die Commerzbank-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,39 Prozent und 49 Punkte verschlechterte.

Am Dienstag den 27.02.2018 war die Commerzbank-Aktie zum Preis von 12,73 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 12,90 Euro.

Die Commerzbank-Aktie lag bei Börsenschluss mit 7,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 13,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. Februar 2017 und beträgt 7,06 Euro.

Auf 107,26 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 40,7 Millionen Euro gehandelt. Am 10. März 2000 wurde mit 266,42 Euro das Allzeit-Hoch der Commerzbank-Aktie erreicht. Mit 5,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 3. August 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.02.2018 CFRA hebt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 13,50 Euro

Das Analysehaus CFRA hat Commerzbank von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 13,50 Euro angehoben. Die beabsichtigte Rückkehr zu Dividendenzahlungen zeuge von Vertrauen in die Fortschritte beim Konzernumbau, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der deutliche Abbau des Portfolios an problematischen Schiffskrediten verringere künftige Belastungen./ag/zb Datum der Analyse: 09.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

