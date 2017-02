 Commerzbank-Aktie - WKN CBK100: Commerzbank mit deutlichen Kursverlusten von 2,1 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern von Commerzbank. Aktuell fällt die Aktie des Kreditinstituts auf den Stand von 7,44 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,07 Prozent verschlechtert.

Das Analysehaus S&P Global hat Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Strong Sell" abgestuft und das Kursziel auf 6,50 Euro belassen. Der Gewinn sei gesunken und die Eigenkapitalrendite (ROE) dürfte auf einem inakzeptabel niedrigen Niveau bleiben, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Insofern sei die Aktie der Bank derzeit zu hoch bewertet. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognose (EPS) für 2017.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 2,07 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 30 am Ende der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.664 Punkten (plus 0,18 Prozent). Damit entwickelt sich die Commerzbank-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 7,68 Euro ist die Aktie am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 7,68 Euro.

Die Commerzbank-Aktie liegt mit 14,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 8,65 Euro beträgt. Es war am 19. April 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 3. August 2016 und beträgt 5,16 Euro.

Bis um 14:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 75,65 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 136,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Commerzbank-Aktie beträgt 266,42 Euro und war am 10. März 2000 erreicht worden. Mit 5,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 3. August 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.02.2017 UBS belässt Commerzbank auf 'Sell' - Ziel 6,50 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Auf bereinigter Basis hätten der Vorsteuergewinn und die Erträge eher enttäuscht, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie vom Donnerstag. Zudem seien wohl auch die Kosten etwas höher als gedacht ausgefallen. 2017 dürften die hohen Risiken nicht deutlich sinken, fuhr Brupbacher unter anderem mit Verweis auf die Schiffsfinanzierung fort./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.