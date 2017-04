 Commerzbank-Aktie - WKN CBK100: Commerzbank mit geringen Kursverlusten von 1,3 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie der Bank Commerzbank gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,3 Prozent zu den klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 9,07 Euro hat sie sich um 12 Cent auf 8,95 Euro verschlechtert.

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen von 7,60 auf 8,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt sehe das Geldhaus als Nutznießer steigender Zinsen, doch davon dürfte in den anstehenden Geschäftsresultaten trotz eines weiter starken Kerngeschäfts nichts zu sehen sein, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer Studie vom Donnerstag. Die Hoffnungen auf eine Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank sowie ein Ende der Belastungen durch Schiffsfinanzierungen könnten sich als verfrüht erweisen.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,3 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Rang 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.434 Punkten (minus 0,31 Prozent). Daher entwickelt sich die Commerzbank-Aktie schwächer als der Index.

Am Donnerstag ist die Commerzbank-Aktie zum Preis von 9,03 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 9,04 Euro.

Die Commerzbank-Aktie liegt mit 2,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 9,15 Euro beträgt. Es war am 24. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 3. August 2016 und beträgt 5,16 Euro.

Bis um 10:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 14,80 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 15,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Commerzbank-Aktie beträgt 266,42 Euro und war am 10. März 2000 erreicht worden. Mit 5,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 3. August 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.04.2017 Goldman hebt Ziel für Commerzbank auf 8,45 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Commerzbank von 8,10 auf 8,45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Investmentbanken sollten ein solides erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchenstudie vom Dienstag./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

