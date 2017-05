 Commerzbank-Aktie - WKN CBK100: Commerzbank mit wenig Bewegung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKaum spürbar bergab geht es mit dem Kurs der Commerzbank. Derzeit verliert der Wert des Finanzdienstleisters, der beim letzten Börsenschluss mit 9,40 Euro notierte, 4 Cent (0,38 Prozent). Zuletzt wird die Commerzbank-Aktie mit 9,36 Euro gehandelt.

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Commerzbank von 7,50 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit dem erhöhten Kursziel reflektiere sie die verbesserten konjunkturellen Aussichten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer Studie vom Mittwoch. Gegenüber den Aktien des Frankfurter Bankhauses präferiert sie aber italienische Finanzwerte, die genauso von einem verbesserten Zins- und Kreditumfeld profitierten, aber mehr Kurspotenzial zu bieten hätten.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,38 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Rang 16 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.735 Punkten (minus 0,11 Prozent). Damit entwickelt sich die Commerzbank-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 9,39 Euro ist die Aktie am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 9,53 Euro.

Die Commerzbank-Aktie liegt mit 4,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 9,75 Euro beträgt. Es war am 8. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 3. August 2016 und beträgt 5,16 Euro.

Bis um 10:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 33,71 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 34,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. März 2000 wurde mit 266,42 Euro das Allzeit-Hoch der Commerzbank-Aktie erreicht. Mit 5,16 Euro wurde das Allzeit-Tief am 3. August 2016 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.05.2017 Barclays belässt Commerzbank auf 'Underweight' - Ziel 6 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen für das erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der berichtete Nettogewinn sei fast doppelt so hoch wie erwartet, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer Studie vom Dienstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit Sondereffekten in den Randaktivitäten des Bankhauses. Das Kerngeschäft sei auf den ersten Blick eher schwach verlaufen./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.