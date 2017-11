 Commerzbank-Aktie - WKN CBK100: Commerzbank nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der Commerzbank-Aktie. Derzeit kann sich der Anteilschein des Kreditinstituts im Vergleich zum Schlusswert von 11,90 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Dax gehört die Aktie bislang zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Das Wertpapier liegt bislang auf Rang zehn im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax notiert bislang 13.449 Punkte (minus 0,13 Prozent). Damit entwickelt sich die Commerzbank-Aktie unbedeutend besser als der Index, der sich um 17 Punkte und 0,13 Prozent verschlechtert.

Am Donnerstag den 02.11.2017 ist die Commerzbank-Aktie zum Preis von 11,92 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 11,92 Euro.

Die Commerzbank-Aktie liegt bislang mit 4,1 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 12,41 Euro beträgt. Es war am 25. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 5,88 Euro.

Auf 1,08 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 09:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 2,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Commerzbank-Aktie beträgt 266,42 Euro und war am 10. März 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 3. August 2016 liegt bei 5,16 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.10.2017 DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Verkaufen'

Die DZ Bank hat die Aktie der Commerzbank anlässlich kursierender Übernahmespekulationen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 9 Euro belassen. Eine Übernahme der zweitgrößten deutschen Bank hält Analyst Christian Koch laut einer Studie vom Mittwoch für unwahrscheinlich./ag/edh Datum der Analyse: 25.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.